Земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, обявиха тревога за цунами

Силно земетресение с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник района край източното крайбрежие на остров Хоншу в Япония, съобщиха японските метеорологични власти. Трусът е регистриран в 07:52:58 ч. по Гринуич, на дълбочина 10 километра, с епицентър в морето край североизточната част на страната.

По данни за локацията, земетресението е било на около 134 километра източно-югоизточно от Хачинохе и на 94 километра североизточно от Мияко. Японската метеорологична агенция е издала предупреждение за цунами, като според първоначалните оценки са възможни вълни с височина до 3 метра по части от крайбрежието на префектура Ивате и райони от Хокайдо.

Японската обществена телевизия NHK също съобщи за силния трус и за активираното предупреждение, след като земетресението е било усетено с интензивност 5+ по японската скала в засегнати райони. Към момента властите призовават хората в крайбрежните зони да останат нащрек и да следват указанията за безопасност, докато се оценява възможният риск и потенциалните щети.