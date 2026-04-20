IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Първите вълни цунами удариха Япония, прогнозират височината им да стигне 3 м ВИДЕО

20.04.2026 | 12:23 ч. 0
Японските медии съобщават, че първите вълни цунами са достигнали бреговете на страната. Те са ударили префектура Ивате, като една вълна е достигнала височина 40 см, регистрирана в пристанище Мияко.

Японската метеорологична агенция прогнозира вълни цунами с височина до 3 м, достигащи тихоокеанското крайбрежие на префектурите Хокайдо и Ивате.

По-рано цунами бе наблюдавано на около 50 км от брега на Аомори - префектура в северната част на главния остров на Япония, съобщава общественият радио- и телевизионен оператор NHK.

Японският премиер Санае Такаичи призова хората в засегнатите от земетресението райони да потърсят по-високи места.

На пресконференция сЯпонската метеорологична агенция предупреди, че след първата вълна може да се появи по-голямо цунами.

Силно земетресение с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник района край източното крайбрежие на остров Хоншу в Япония, съобщиха японските метеорологични власти. Трусът е регистриран в 07:52:58 ч. по Гринуич, на дълбочина 10 километра, с епицентър в морето край североизточната част на страната.

Притеснение за атомните централи

Свързани статии

Междувременно тече проверка на атомните електроцентрали, като до момента не са съобщени аномалии в съоръженията в префектурите Аомори и Мияги, съобщава японският новинарски сайт Kyodo.

Отделно, операторът на атомната електроцентрала Фукушима Дайни казва, че няма аномалии там, съобщава NHK.

Проверките продължават в електроцентралата Фукушима Даичи, която претърпя аварии през 2011 г. след масивно земетресение и цунами по източното крайбрежие на Япония.

Хиляди жители бяха евакуирани от района по това време и отне години, за да се справят с радиоактивното замърсяване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

цунами Япония вълни земетресение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem