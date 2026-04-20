BGONAIR Live Новини Днес | 86

Япония очаква още един трус от 7 по Рихтер през следващите дни ВИДЕО

Средно на всеки 16 месеца голямо земетресение удря страната

20.04.2026 | 14:43 ч. 0
Японската метеорологична агенция предупреждава, че през следващата седмица може да има още земетресения с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер.

Подобни предупреждения са стандартна процедура след голямо земетресение.

Властите предупредиха хората да внимават за свлачища или подобни земетресения по-късно тази седмица и че още по-голямо цунами може да удари след първата вълна.

Статистически погледнато, Япония е удряна земетресение с магнитуд седем или повече приблизително на всеки 16 месеца, което е средно малко под веднъж годишно.

Според Японската метеорологична агенция, страната е отговорна за повече от 10% от всички земетресения с магнитуд шест или повече, които се случват по света.

Последното голямо земетресение е било с магнитуд 7,6 край префектура Аомори през декември 2025 г., но най-смъртоносното съвременно събитие е земетресението в Тохоку през 2011 г., което е било с магнитуд 9,0, предизвиквайки цунами. То уби повече от 18 000 души и причини ядрена катастрофа в префектура Фукушима.

Когато предупрежденията за цунами бяха задействани тогава, много хора не са вярвали, че цунамито ще бъде толкова голямо и не са търсили достатъчно високо място.

Сега правителството издава предупреждения и съвети за цунами и призовава жителите да напуснат района възможно най-скоро.

От 2011 г. насам има повече информация за вълните цунами, за това как дори вълна от 30 см може да бъде животозастрашаваща.

