Япония очаква още един трус от 7 по Рихтер през следващите дни ВИДЕО

Японската метеорологична агенция предупреждава, че през следващата седмица може да има още земетресения с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер.

Подобни предупреждения са стандартна процедура след голямо земетресение.

Властите предупредиха хората да внимават за свлачища или подобни земетресения по-късно тази седмица и че още по-голямо цунами може да удари след първата вълна.

Статистически погледнато, Япония е удряна земетресение с магнитуд седем или повече приблизително на всеки 16 месеца, което е средно малко под веднъж годишно.

Според Японската метеорологична агенция, страната е отговорна за повече от 10% от всички земетресения с магнитуд шест или повече, които се случват по света.

Последното голямо земетресение е било с магнитуд 7,6 край префектура Аомори през декември 2025 г., но най-смъртоносното съвременно събитие е земетресението в Тохоку през 2011 г., което е било с магнитуд 9,0, предизвиквайки цунами. То уби повече от 18 000 души и причини ядрена катастрофа в префектура Фукушима.

BADYA NG TSUNAMI MATAPOS ANG LINDOL SA JAPAN Namataan ang malalaking alon sa baybayin ng Hokkaido, Japan kasunod ng pagtama ng Magnitude 7.5 na lindol sa northeastern coast ng bansa ngayong Lunes, April 20. Dahil dito, naglabas ng tsunami warnings ang mga awtoridad. pic.twitter.com/TV7rA4h7gD — News5 (@News5PH) April 20, 2026

Когато предупрежденията за цунами бяха задействани тогава, много хора не са вярвали, че цунамито ще бъде толкова голямо и не са търсили достатъчно високо място.

Сега правителството издава предупреждения и съвети за цунами и призовава жителите да напуснат района възможно най-скоро.

От 2011 г. насам има повече информация за вълните цунами, за това как дори вълна от 30 см може да бъде животозастрашаваща.