След загубата на Орбан синът му си би шута от унгарската армия

Гашпар Орбан, синът на премиера, който по време на предизборната кампания беше свързван с мисията на Унгария в Чад, която в крайна сметка не се осъществи, напуска Унгарските въоръжени сили.

Медията kontroll.hu съобщи, че според тях "Гашпар Орбан е бил повикан на интервю за личен състав в Унгарските отбранителни сили днес".

"Бяхме информирани, че по време на срещата с неговите началници е постигнато споразумение Гашпар Орбан, който досега е служил като капитан, да бъде уволнен и да напусне армията до няколко дни", гласи публикацията.

В отговор на запитване от страна на медията Министерството на вътрешните работи потвърждава за напускането на Орбан, но така и не отговаря на въпроса дали мъжът е искал да може да продължи военната си служба като лагерен капелан.

"По отношение на искането за демобилизация, което той подаде миналия септември, неговият командир проведе личен разговор с капитан Гашпар Орбан, в резултат на което капитанът ще напусне Унгарските въоръжени сили по взаимно съгласие в рамките на няколко дни", заявяват от унгарското МВР.

Синът на Орбан е в армията от 2019 година

Гашпар Орбан се присъедини към армията през 2019 г.. Той положи военна клетва през юни в учебния ескадрон на 2-ра бригада със специално предназначение "Арпад Берталан" на Унгарските въоръжени сили в Солнок, а бившият премиер също присъства на събитието. През 2020 г. той участва в деветмесечен курс в Кралската военна академия Сандхърст в Англия - струващ близо 40 милиона форинта - за да може след това да започне кариерата си на военен офицер.

С течение на времето, като член на кабинета на министъра на отбраната Криштоф Салай-Бобровнички, той е натоварен със задачата да подготви военната мисия в Чад и пътува с различни правителствени делегации до африканската страна, за да обсъжда този въпрос няколко пъти. Съобщава се, че му е бил предоставен офис в Кармелита, за да изпълни задачата си.

Мисията в Чад

Последното изявление пред пресата относно военната мисия в Чад е направено от капитан Силвестер Палинкаш, който е бил състудент на Гашпар Орбан в Британската военна академия. Според капитана синът на премиера е настоявал за изпращането на унгарското военно поделение в Чад, защото години по-рано е "намерил Бог" в Африка като член на християнска организация за помощ. Министерството на външните работи е щяло да похарчи над 27 милиарда форинта за идеята на Гашпар, но планът за мисията в крайна сметка не е бил представен на правителството.

Според Силвестер Палинкаш, който също работи в министерството, Гашпар Орбан не би имал шанс да получи тази задача, "ако не беше син на премиера", и въз основа на способностите си, той също не би могъл да стигне до Сандхърст. Силвестер Палинкаш си спомня също, че Гашпар Орбан е споделил с него своите анализи, според които е очаквал 50% загуба на бойна стойност по време на мисията в Чад. Това означава, че 50% от унгарските войници в мисията, която е ръководил, ще загинат. Пред Telex в началото на април Палинкаш твърди, че се е опитал да убеди синът на Орбан, че това няма смисъл, но не успял. Според него самата мисия в крайна сметка е била отложена от семейство Орбан заради изборите, защото би представлявала политически риск за тях.

В изявлението на Министерството на отбраната не се разкрива дали прекратяването на договора на Гашпар Орбан може да е свързано с провалената подготовка за мисията в Чад, за която бъдещият министър на отбраната на скоро сформираното правителство на Тиса, Ромулуш Рузин-Сенди, по-рано писа:

"Кой ще носи отговорност за провалената, скапана, непрофесионална подготовка и ненужното прахосване на пари?"

Също така е спорно как решението за демобилизация на Гашпар Орбан е могло да бъде взето по взаимно съгласие веднага след изборите. През последните месеци много други войници биха направили същото, но военните почти без изключение отхвърлиха подобни искания, позовавайки се на извънредното положение.