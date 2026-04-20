Защо падна Орбан - погледнете към имението му със зебри

За да разберем защо унгарският лидер Виктор Орбан беше свален след 16 години на власт миналия уикенд, Хатванпуща, историческо имение на час път с кола западно от Будапеща, е добро място да започнем.

През 1840 г. имението е превърнато в образцова ферма от ерцхерцог Йосиф, който управлява Унгария от името на Хабсбургите през първата половина на 19-ти век. През 2011 г., година след като Орбан идва на власт, то е закупено от компания, свързана с баща му Гьозо, и до голяма степен е съборено, в очевидно нарушение на правилата, регулиращи сградите-паметници.

На негово място е издигнат дворец с площ от 65 000 кв. фута - почти с размерите на футболно игрище - с 14 самостоятелни апартамента, хол от 2000 кв. фута, два плувни басейна, елегантна оранжерия и отопляеми пътеки в парка, за да не се задържа сняг през зимата. От миналото лято насам напускащият премиер е домакин на семейства и служители там.

"Къщата се превърна в символ за Орбан", казва Акош Хадхази, ветеринарен лекар, превърнал се в депутат и виден антикорупционен активист. Той отбеляза, че бившият премиер, на 62 години, е работил там, когато е бил млад. "Това е един вид "Преди разчиствах конюшните и работех с животните, а сега мога да живея тук"."

Грандиозният проект - и непрозрачният начин, по който изглежда е бил финансиран - бяха подложени на подновен контрол в навечерието на общите избори миналата неделя, на които самопровъзгласилият се за "нелиберален" лидер беше свален от власт след 16 години, през които Унгария стана най-корумпираната страна в Европейския съюз.

Борбата срещу корупцията беше в основата на кампанията, водена от опозиционния лидер Петер Мадяр, чиято дясноцентристка партия ТИСА победи управляващата партия на Орбан ФИДЕС с 54 срещу 38 процента на фона на широко разпространеното искане за промяна.

"Унгарският народ гласува не за проста смяна на правителството, а за пълна смяна на режима", каза 45-годишният Мадяр на тричасова пресконференция в деня след като победата му доведе ликуващи тълпи по улиците на столицата.

Но степента на необходимата промяна ще бъде дори по-голяма, отколкото след краха на комунизма в края на 80-те години на миналия век, според Шандор Ледерер, съосновател и директор на K-Monitor, група, която следи корупцията.

"Ако говорим за смяна на режима, това означава, че цяла политическа класа трябва да си отиде и че тези в администрацията, които са ѝ служили, също трябва да си отидат", казва той пред The Times.

С отшумяването на еуфорията, последвала резултата, тя отстъпи място на важни въпроси: ще има ли Мадяр, който само допреди две години беше съюзник на Орбан, както волята, така и издръжливостта да почисти родината си?

Фелчут, в сърцето на така наречената "Орбанландия", се превърна в обект на критики

Хатванпуща, имението, е нещо като контраст със скромната двуетажна къща, в която оттеглящият се премиер е израснал по време на комунизма. Малкият дом очевидно е малко променен от това как е бил, когато баща му е ръководил машинния отдел на местното колективно стопанство и все още се смята, че е собственост на сем. Орбан.

През последните две десетилетия обаче е настъпила една промяна: срещу къщата, от другата страна на тесен път, простиращ се в далечината, се намират футболният клуб "Пушкаш Академия", основан през 2005 г., и съседният футболен стадион "Панчо", който отвори врати през 2014 г., с места за 3186 души - почти двойно повече от цялото население на града. С необичайния си извит дизайн те приличат на гигантски космически кораби, кацнали в полетата.

На няколкостотин метра разстояние, теснолинейката минава на три и половина мили през бивша изоставена гара от 19-ти век в средата на Фелчут и продължава към дендрариум. Построена през 2016 г. за 2 милиона евро, предимно от ЕС, тя рядко се движи, почти не се използва и работи на загуба. Правителството на Орбан е обвинено, че е осигурило одобрение, като е давало на Брюксел абсурдно оптимистични прогнози за броя на пътниците.

Не е изненадващо, че предвид значителните инвестиции в селото им, местните жители последователно гласуваха за ФИДЕС, както и повечето хора в малките градове и провинцията в Унгария. Този път не е така: Золтан Тесели, който е депутат от 2010 г., беше жестоко победен от Виктория Боги, адвокат, представляващ ТИСА.

81-годишната Маргрит, която живее в малка къща на около стотина метра от дома на Орбан, беше възхитена да види премиера победен.

"Молих се на Бог за това", каза тя. "Страната беше ограбена и съсипана. Те ни измамиха и ни съсипаха."

Като мнозина тя беше особено раздразнен от колапса на обществените услуги.

"Когато отидох на лекар, ме попитаха: "Какво искаш на твоите години, бабо, да доживееш до 90?" Наричаш ли това здравеопазване?"

Имаше смесени чувства обаче сред трима мъже, пиещи бяло вино на терасата на грандиозен ресторант покрай железопътната линия, който изглеждаше не на място сред скромните домове на Фелчут. Пред тях се простираше изкуствено езеро и остров, построени в края на 2010-те за 476 000 евро, голяма част от които от фондове на ЕС. Нямаше и следа от туристите, които е било проектирано да привлече.

Карайки по това, което местните жители наричат ​​Дворцовия път, къщите стават по-големи: най-величествената от всички е масивното имение, строяно от 60-годишния Лоринц Месарош, приятел от детството на Орбан, който се превърна в най-богатия човек в Унгария. На няколко мили разстояние се намира неговото селско имение, което се простира на приблизително 100 акра и е дом на десет зебри. Хадхази, бивш ветеринарен лекар, се е снимал там и е забелязал други животни, като антилопи и бизони.

Наблизо се намира голф клубът Botaniq, луксозно заведение, контролирано от 39-годишния Ищван Тиборч, друг бизнесмен, който се е справил добре по време на ерата на Орбан, и който е женен за най-голямата дъщеря на напускащия премиер, Рахел, на 36 години. Богатството на Тиборч се оценява на 181 милиона паунда от унгарското издание на списание Forbes, което го прави 27-ият най-богат човек в страната.

Хадхази помогна за свързването на имението Хатванпуща с първото семейство, след като Орбан публикува снимка във Facebook, на която си играе с куче в имота му. Използвайки контакти във ветеринарния свят, Хадхази откри, че животното е регистрирано в имението на името на сина на Орбан, Гаспар, на 34 години, колоритен бивш футболист, превърнал се в религиозен лидер, а след това и в армейски офицер, който е учил в Сандхърст.

В седмиците преди последните избори Хадхази доведе автобуси с хора тук, дори донесе стълба, за да наднича над високите стени, които обграждат имението. Благодарение на лиценза си за частен пилот, той успя да заснеме имението отгоре.

Трудно е да се зърне какво се крие зад стената от нивото на земята

Забелязвайки екипа на The Times, докато журналистите приближават, охранител отвори порта и след това я затвори рязко. Друг мъж се чува да чете регистрационния номер на колата ни в телефона си.

Мадяр, който получи "супер мнозинство" от повече от две трети от местата, не се очаква официално да положи клетва най-рано до 8 май. Но плановете му са амбициозни: миналата седмица той определи унгарския президент Тамаш Сульок като "марионетка" на Орбан. Той призова него и други ключови остатъци от стария режим, като главния прокурор и ръководителя на одитната служба и органите за конкуренция и медии, да се оттеглят - нещо, което досега са отказвали да направят.

Мадяр заяви, че иска да промени правилата, за да ограничи министър-председателите, включително и него, до два мандата, което, ако бъде приложено, би изключило завръщането на Орбан, който може също да се изправи пред предизвикателство от страна на ръководството на ФИДЕС на партийното събрание на 28 април. Той също така възнамерява да премести кабинета на министър-председателя, който се намира от 2019 г. в бивш манастир от барокова епоха в квартала на замъка в Буда, в по-скромно помещение от другата страна на реката, близо до парламента, и да отхвърли предложението за телохранители.

За мнозина, които гласуваха против Орбан, борбата с корупцията е ключовото им искане

Telex, популярен новинарски уебсайт, има специален имейл адрес, на който читателите могат да изпращат информация и документи, които да им помогнат да "разкрият мръсните дела от последните 16 години".

Битката е едновременно икономически и политически императив. Корупцията е обвинена за забавяне на растежа и стагниращия жизнен стандарт. Тя също така накара ЕС да блокира средства, предназначени за Унгария, което допълнително задълбочи финансовите ѝ проблеми.

Делегация на Европейската комисия отлетя за Будапеща в петък, за да започне спешна дискусия за деблокиране на 17 милиарда евро, замразени поради опасения относно "върховенството на закона", както и корупцията. Въпреки значителната добра воля в Брюксел към Маджар, те ще искат да видят конкретна промяна, преди да разхлабят кесията. Те също така искат отмяна на ветото, наложено от Орбан върху 90 милиарда евро помощ за Украйна.

Хадхази вярва, че за да се промени наистина системата, длъжностните лица, признати за виновни за корупция, трябва да бъдат вкарани в затвора. Неговата собствена радост от отстраняването на Орбан беше помрачена от загубата на собственото му място в парламента като независим в полза на кандидат от ТИСА. Въпреки това той е решен да продължи да изобличаваше нарушенията.

"Ще се върна отново към това да бъда ветеран, но аз "Ще продължа да следя какво се случва", казва той. "И ако видя нещо, което не ми харесва, разбира се, ще говоря за него."