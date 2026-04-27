Защо Русия никога няма да се съгласи на мир в Украйна

Западните политици отдавна приемат, че постигането на мир чрез преговори в Украйна би укрепило авторитарната позиция на руския лидер Владимир Путин – като му донесе победа, намали военните разходи и позволи консолидиране на контрола. Този анализ е широко приет в западните столици и е повлиял на стратегията на НАТО както при предоставянето на помощ за Украйна, така и при усилията за преговори с Кремъл. Той обаче е фундаментално погрешен.

От 2022 г. Путин е изградил вътрешнополитическа система, в която вечната война вече не е следствие от амбиция, а структурно изискване за оцеляването на режима. Примирие – дори примирие при условия, които са до голяма степен благоприятни за Москва – сега би дестабилизирало режима на Путин по-остро, отколкото продължаващата война. Разбирането на този факт променя всичко в стратегията на НАТО, европейската отбрана и подкрепата за Украйна; то изисква Западът бързо и фундаментално да преосмисли подхода си към Русия и да се откаже от предположението, че е възможно постигането на краткосрочно уреждане, пишат в анализ за TNI Уилям Диксън и Максим Безносюк.

Разглеждането на външната агресия и вътрешната репресия на Кремъл като отделни явления пропуска едно фундаментално прозрение: те са две изражения на една и съща вътрешнополитическа логика. Режимът на Путин не е агресивен въпреки вътрешната нестабилност; той е агресивен защото поддържането на вътрешната стабилност сега налага постоянен външен конфликт. Рамката на Милан Сволик, професор по политически науки в Йейл, за разбиране на авторитарното управление осветлява това: всички автократи трябва да решат както „проблема с разпределението на властта“ с елитите, така и „проблема с контрола“ над масите. В продължение на повече от две десетилетия Путин се справяше и с двете чрез нарастващ просперитет и арбитраж на елитите. Конфликтът в Украйна необратимо сложи край на тази ера. Изправен пред продължителна война, Путин фундаментално преструктурира и двете решения в „Крепост Русия“ – в която постоянният конфликт вече не е избор, а предпоставка за стабилността на режима.

Путин фрагментира руските елити

Сволик твърди, че най-голямата заплаха за всеки автократ идва от вътрешността на двореца. Разделянето на властта между елитите в автократичните държави без организирани преходи на властта е по своята същност нестабилен баланс; лидерът разчита на елитите, за да остане на власт, но елитите са заинтересовани преди всичко да натрупат колкото се може повече власт, богатство и влияние за себе си и ще толерират владетеля само докато статуквото им носи повече ползи, отколкото би им донесъл преврат. Войната често ускорява тази заплаха, като отслабва мрежите на покровителство, разкрива военната уязвимост и създава възможности за координация между елитите. Преди век катастрофалното решение на цар Николай II да влезе в Първата световна война отслаби мрежите на покровителство, които свързваха елитите. Докато военните катастрофи се множеха и ресурсите се изчерпваха, редица руски елити – лидерите на Думата Павел Милюков и Александър Гучков, висшето военно командване под генерал Михаил Алексеев и висшата аристокрация – започнаха да се координират срещу него. Когато през февруари 1917 г. избухнаха народни вълнения, те предприеха маневри, за да го свалят.

Като дългогодишен изследовател на руската история, Путин познава добре този път и предприе стъпки да го затвори чрез целенасочено фрагментиране на елита и систематично повишаване на личната цена на несъгласието. В края на 90-те и през 2000-те години висшите длъжностни лица действаха при неформална гаранция за физическа безопасност в замяна на политическо мълчание; днес конфискации на активи, съдебни преследвания и внезапни уволнения следват дори при най-неясни подозрения за нелоялност. Руският златен магнат Константин Струков, който финансираше военните усилия и закупуваше дронове за армията от собствения си джоб, видя как неговите и семейните му активи и сметки бяха конфискувани на фона на неясни обвинения в корупция.

Дмитрий Козак, ветеран съюзник на Путин, който вътрешно се застъпи за деескалация и насаме се изправи срещу Путин, също беше тихо отстранен от поста си. Натискът се разпространи надолу по йерархията. Губернатори и бивши губернатори от региони, включително Хабаровск, Рязан, Пенза, Иваново, Курск и Тамбов, бяха арестувани, преследвани или отстранени от длъжност. Посланието се разпространява на всички нива на административната и бизнес елита: политическият ранг вече не гарантира защита, когато лоялността, полезността или дисциплината бъдат поставени под въпрос.

Метежът на групата „Вагнер“ през юни 2023 г. беше едновременно стрес тест за тази система и демонстрация на нейната ефективност. Когато лидерът на „Вагнер“ Евгений Пригожин поведе въоръжена колона към Москва, нито една институция за сигурност не премина на негова страна, нито една регионална власт не предприе действия и нито една фракция от елита не го последва. Системата устоя. Все пак първите часове разкриха друга уязвимост: „Росгвардия“, личната сила за вътрешна сигурност на Путин, беше по същество полицейска сила, а не армия, и не беше подготвена да защити Москва, както би го направила военна сила. Кремъл взе урока на сериозно. До февруари 2026 г. Виктор Золотов, бивш телохранител на Путин, я беше превърнал в паралелна военна сила извън контрола на Министерството на отбраната, с 340 000 войници, танкове, артилерия и собствен „Генерален щаб“. На практика Росгвардия се превърна в преторианска гвардия, отговаряща само пред президента, като отразяваше модела на Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC) в Иран – хибридна сила, способна както на вътрешна репресия, така и на война с висока интензивност.

Тази структурна трансформация се простира отвъд „Росгвардия“. Висшите длъжностни лица в момента са фактически под административен арест. Забраните за пътуване за лицата с „достъп до държавни тайни“ – характерна черта на съветската епоха – бяха разширени, за да обхванат почти цялото висше ръководство на бюрокрацията. Чуждестранните активи, отдавна средство за натиск от страна на Запада, бяха систематично ликвидирани под заплахата от обвинения в измяна. Технократичните елити вече не са лоялни служители; те са заложници на система, която определя оставката като дезертиране по време на война.

Цялата тази архитектура изисква постоянна обосновка. Войната в Украйна я осигурява. Външен западен враг легитимира конфискацията на активи, забраните за пътуване, затворите и самата преторианска гвардия. Без война Путин не може да поддържа извънредните мерки, които предотвратяват координацията на елита. Ако конфликтът приключи, обосновката се срива. Докато обаче войната продължава, координацията на елита остава структурно невъзможна; никоя фракция не смее да предприеме действие, без да се изправи срещу държавно насилие.

Войната в Украйна поддържа разделението сред масите

Сволик идентифицира втори екзистенциален проблем за автократите: управлението на масите, без да се предизвикват въстания или несъгласие. Войната може да разруши този баланс. Тя изчерпва ресурсите, налични за социално подпомагане, налага строги икономии на градското население и създава недоволство, което може да прерасне в масови безредици.

Русия не е изключение и Путин е прав да разглежда това като екзистенциален риск. Тези недоволства вече се натрупват: притисната градска средна класа, социални системи, изчерпали ресурсите си, и икономическа стагнация под повърхността на военните разходи, да не говорим за стотиците хиляди руски мъже, убити и осакатени в конфликта, и ядосаните семейства, които са оставили след себе си. Масовите безредици, предизвикани от неуспешна война, са фактор, който е карал режими да се провалят през историята, от Романовите през 1917 г. до десетилетието на Съветския съюз в Афганистан, където военните загуби, съчетани с икономическите ограничения, предизвикаха именно онези безредици, които допринесоха за разрушаването на режима.

За да избегне подобна съдба за себе си, Путин се е ангажирал с внимателен баланс, използвайки както моркова, така и тоягата, за да насърчи подкрепата за войната. Досега Кремъл е избегнал масивна военна мобилизация от метрополисите Москва и Санкт Петербург, набирайки по-голямата част от новите си войници от по-бедните селски райони – и смекчавайки удара от тежките загуби на бойното поле, като обвързва тези райони с военно-промишления си комплекс. В руската периферия, от фабриката за дронове в Алабуга, Татарстан, до масово мобилизираната Република Тува, войната се превърна в огромен двигател за локализиран икономически растеж, поглъщайки голяма част от приблизително 29 процента от БВП, които сега се харчат за войната. В части от Сибир заплатата на един войник сега надвишава местната средна стойност 15 пъти, докато в републики с недостиг на земя като Ингушетия и Дагестан президентски директиви разпределят земя на завръщащи се ветерани от войната, засилвайки дълбоко вкоренените етнически напрежения. В републиките из цялата страна местните губернатори се надпреварват да изпълнят квотите за набиране на войници; в Татарстан, например, бонусите при набиране наскоро достигнаха 2,9 милиона рубли (38 000 долара) – неочаквана печалба, представляваща повече от 20 години типични местни спестявания.

Кремъл също така умишлено интегрира граждански производители от различни икономически сектори във веригите за военни доставки, много от които не са имали никакво участие в сектора преди 2022 г. Значителни части от регионалните икономики в Свердловск, Тула, Ростов и Татарстан стават все по-структурно зависими от непрекъснатото военно производство. Този факт означава, че цялата руска икономика сега е обвързана с войната, което създава значителен бизнес интерес от нейното продължаване. Бонусът за набор на войници е временен; фабриките, преоборудвани за производство на ракети, веригата за доставки, изградена около артилерийските снаряди, и регионалната икономика, където договорите за отбрана представляват основната индустриална дейност, ще останат на място до края на войната. Всъщност режимът е създал не само индивидуални акционери във войната, но и цяла индустриална екосистема, която не може да оцелее в мир и ще използва средствата, с които разполага, за да се противопостави на него.

От друга страна, градските центрове, които някога осигуряваха легитимността на режима, сега финансират неговото оцеляване. Повишението на руския данък добавена стойност до 22 процента през 2026 г., съчетано с драстичното съкращаване на социалните разходи от 38 на 25 процента, представлява историческо предателство спрямо руската средна класа. Руснаците, които се противопоставят на такива мерки и биха могли да бъдат изкушени да се организират срещу тях, са изправени пред трудна задача: мониторингът в интернет се засили, използването на VPN беше криминализирано, WhatsApp беше забранен, а държавните приложения за наблюдение като MAX бяха наложени на всички устройства.

Политическите преследвания се утроиха от началото на войната. Нов закон възстанови и правото на ФСБ да управлява свои собствени центрове за предварително задържане (ШИЗО). Този ход отменя две десетилетия постсъветски реформи, първоначално наложени от Съвета на Европа с цел предотвратяване на изтезания и принудителни самопризнания. Като предостави на ФСБ пряк контрол както върху разследването, така и върху инфраструктурата за задържане, Путин ефективно разми границата между службите за сигурност и наказателната система.

Това затягане е възможно само заради „националната извънредна ситуация“, наложена от конфликта в Украйна. Премахнете войната и режимът губи основното си оправдание за цифровия паноптикон и криминализирането на несъгласието. Тази система не може да оцелее след постигане на споразумение. Периферните региони незабавно биха загубили приходите си от отбраната и бонусите за набор. Градските центрове вече няма да имат извънредното оправдание за своето наблюдение и преследване. Премахнете войната и двата механизма се провалят едновременно.

Путин не може да превърне Русия в Северна Корея

Някои западни анализатори твърдят, че има трети път – че Путин би могъл да обяви замразен конфликт, да се откаже от активни военни действия и просто да поддържа репресивния апарат за неопределено време под претекста на постоянна заплаха от НАТО. На практика Путин би превърнал Русия в огромна Северна Корея, характеризираща се с политическа изолация, екстремна репресия, тежки разходи за отбрана и непримирима омраза към Запада.

По различни причини този подход не е осъществим. Управляващата елита на Русия е изградена върху потоците от петродолари, достъпа до световния пазар и натрупването на трансгранични активи. Руските елити имат богатство, което да загубят, и някъде, където да отидат; номенклатурата на Северна Корея никога не е имала нито едното, нито другото. Междувременно градската средна класа в Русия преживява военните политики – наблюдение, строги икономии и криминализиране на несъгласието – не като естествено състояние, а като видимо лишаване от собственост. Населението на Северна Корея няма спомен за алтернатива. Руското население има, и е нереалистично да се очаква, че мерките за сигурност на Путин биха могли да останат в сила завинаги при липсата на наложителна външна обосновка, каквато предоставя Украйна.

Пекин също не би могъл да подкрепи пълен авторитарен преход в Москва. Китай може да поддържа херметично затворена командна икономика като тази на Северна Корея с БВП от 27 милиарда долара – еквивалентът на Непал или Лаос – заради стратегическото си предимство. Но руската икономика е деветата по големина в света. Пекин би предпочел функционална, макар и зависима Москва, пред неопределено задължение. Пътят, подобен на този на Северна Корея, е не само невъзможен за Кремъл, но и непосилен за единствената сила, която би могла да се намеси, за да помогне за поддържането му.

Три начина, по които НАТО трябва да промени курса си

Ако Западът приеме, че режимът на Путин структурно изисква вечна война, подходът му към руската заплаха трябва да се промени фундаментално. Настоящата стратегия на НАТО третира руската агресия като временен проблем – такъв, който трябва да се управлява, докато Путин просто се умори от войната и преговорите станат възможни. Вместо това НАТО трябва да третира вечния конфликт като постоянно условие за стабилността на руския режим. Това изисква предприемането на редица стъпки за преосмисляне на нейната напредна позиция, възстановяване на европейската стратегическа автономия и преосмисляне на Украйна като структурен възпиращ фактор, а не като временна криза.

Първо, ерата на ротационното „Повишено присъствие на предната линия“ (eFP) на НАТО е достигнала стратегическия си предел. Ротационните разполагания, макар и политически удобни, сигнализират за преходност на Кремъл, който планира в десетилетия. НАТО трябва да създаде постоянни, базирани в суверенни държави бойни формирования с дълбоки логистични корени, включително предварително разположени запаси от боеприпаси с размер на дивизия и центрове за интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD).

Критиците ще предупреждават, че тези стъпки рискуват ескалация. Рамката на Сволик обаче показва, че това е фундаментално неразбиране на вътрешната логика на Кремъл. Режимът на Путин зависи от поддържането на фикцията, че външните врагове оправдават вътрешната репресия. Но Кремъл не може безкрайно да поддържа едновременно милитаризирана военна икономика и скъпоструващия репресивен апарат, необходим за фрагментиране на елита и масов контрол. Те не са взаимнодопълващи се; те са конкуриращи се изисквания към изкривена икономика, която вече е напрегната до крайност.

Постоянно и значително присъствие на НАТО в Сувалкския коридор и в североизточна Естония експлоатира това противоречие до край. То принуждава Кремъл да вътрешнизира разходите за сигурност, които понастоящем остават „евтини“ – хибридни операции с ниска интензивност, проучвания в сивата зона и саботаж на континента. Истинска „стратегическа стена“ на НАТО елиминира опцията за ограничено участие. Точно както Стратегическата отбранителна инициатива (SDI) на президента Роналд Рейгън някога принуди Съветския съюз да се впусне в разрушително скъпа технологична надпревара във въоръжаването, укрепването на НАТО на западната граница на Русия би принудило Путин да направи подобен невъзможен избор днес: или да се изравни симетрично с алианса, което изисква огромни допълнителни разходи за отбрана, които отслабват репресивната му власт у дома, или да приеме стратегическа непълноценност и да загуби външната заплаха, която оправдава вътрешния контрол.

Разбира се, има една динамика, с която съветският прецедент не се е сблъсквал: през 80-те години Кремъл не е имал подкрепата на Пекин, която да абсорбира фискалния шок. Днес Русия я има, но тази подкрепа не е нито безусловна, нито неограничена. За Запада остава един критичен нерешен въпрос: доколко далеч и на каква цена Пекин ще подкрепи Москва? За съжаление, няма очевиден отговор.

Второ, трансатлантическият алианс трябва да премине от зависимост от САЩ към архитектура с два стълба, което ще сигнализира за появата на Европа като кохерентен стратегически полюс. Истинската европейска автономия не е отстъпление от НАТО, а необходима предпазна мярка срещу политическата нестабилност в Съединените щати. За да постигне това, Европа трябва да приеме стратегическата излишност: изграждане на местна отбранително-промишлена база, способна да произвежда системи за удари на далечно разстояние, безпилотни боеприпаси и военноморски платформи, които да функционират независимо от веригите за доставки, ограничени от САЩ. Европейският съюз има общ БВП от 30 трилиона долара по паритет на покупателната способност; твърденията, че не може да си позволи превъоръжаване, са абсурдни.

За да поддържат праг от 5% от БВП за отбрана, европейските столици трябва да премахнат модела на „дивидентите от мира“, който определя континента от 1990 г. насам. Тази рамка на „Крепост Европа“ налага политически напрегнат завой към единна, обхващаща целия континент отбранително-промишлена интеграция.

Такъв преход вероятно ще включва емитирането на интегрирани „евро-оборонни облигации“ и консолидирането на фрагментираните национални обществени поръчки – спорни стъпки, които изискват обединяване на суверенитета по начини, на които европейските държави исторически са се съпротивлявали, но които сега са стратегически необходими. Този преход може да превърне Европа от потребител на сигурност в суверенен равноправен доставчик.

Съединените щати трябва да приветстват тези стъпки; макар че те правят континента по-малко зависим от американските гаранции за сигурност, те са предварително условие за това Вашингтон най-накрая да може да се преориентира към Индо-Тихоокеанския регион, като единна европейска сила държи под око Русия.

Накрая, западната политика трябва да премине от възприемането на Украйна като „криза“ към разглеждането ѝ като структурен възпиращ фактор за Москва. Това изисква да се премине от периодични траншове военна помощ към дългосрочен договор за сигурност – ангажимент за превръщането на Украйна в западноориентирана сила, способна на устойчива съпротива с висока интензивност без постоянна спешна интервенция.

Стратегическата цел вече не е възстановяването на границите на Украйна, а налагането на постоянен стратегически дилема пред Кремъл. Докато на границата с Русия съществува суверенна, въоръжена Украйна, Путин е принуден да поддържа скъпоструващия и репресивен модел „Крепост Русия“. Това е изчислена асиметрична инвестиция. Чрез финансирането на украинската устойчивост Западът принуждава руската държава да поддържа военната си икономика на червената линия – състояние, което според рамката на Сволик в крайна сметка ще доведе до изчерпване на елита или системна фискална катастрофа. В тази светлина Украйна не е тежест за европейската сигурност; тя е основният двигател на сдържането на Русия, осигуряващ възвръщаемост на инвестициите в отбраната, подобна на Маршалския план на 21-ви век.

Западната политика трябва да спре да чака „следвоенна“ Русия. Вместо това тя трябва да изгради архитектура, която третира руската агресия не като временно състояние, а като постоянно условие за оцеляването на режима. Вече не можем да преговаряме за изход от Путиновата необходимост от война; сега можем само да издържим по-дълго от системата.

Путин не може просто да обърне курса. Автократ, който отслаби репресиите след такова ниво на принуда, ще покаже слабост точно в момента, когато неговите оскърбени елити са най-опасни. Нито пък може лесно да преориентира военната икономика към мирна, без да рискува незабавен колапс, вместо плавно разгръщане. В младостта на Путин съветският лидер Михаил Горбачов се опита точно това — едновременно да отслаби репресиите и да преструктурира милитаризираната икономика. Путин видя как това унищожи държавата. Той няма да рискува да го повтори.

Какво всъщност означава „да издържим“ Путин? Стратегическата цел, на която Западът избягва да даде име, е смяна на режима – не чрез военна инвазия или тайна дестабилизация, а чрез целенасочено и продължително експлоатиране на структурните противоречия, които рамката на Сволик идентифицира: фискално изчерпване на елита, разрив между периферията и центъра или изоставяне от Пекин. Западът не може да чака договорено споразумение, защото такова не предстои. Вместо това той трябва да създаде условията, при които вътрешната логика на режима на Путин най-накрая ще се провали.

Всяка Русия след Путин, дори и слабо възстановена, има шанс да намали вече дълбоко вкоренената структурна необходимост от постоянна външна агресия. Алтернативата не е статуквото. Тя е постоянното управление на все по-враждебна, милитаризирана и ядрена държава без структурен стимул да промени курса си. Това ще доведе до икономически, военни и политически разходи, далеч надхвърлящи тези, които Западът понастоящем понася, без стратегическа крайна цел – и с почти пълна сигурност, че режим под тези структурни натиски в крайна сметка ще породи друга, потенциално по-опасна криза за Запада. Целта не е демократична Русия, а Кремъл, който вече не е принуден да бъде конфронтационен само за да запази властта. Това е реалистична цел, а не идеалистична – и е такава, към която Западът трябва да се стреми.