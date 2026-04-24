"Най-бляскавата дисидентка" на Русия в конфликт с пропагандистите на Путин

Бивша телевизионна звезда, описана като "най-очарователната дисидентка" на Русия, напада пропагандистите на Кремъл в продължаващия спор за бъдещето на Русия.

46-годишната Виктория Боня, която живее в Монако, заяви, че е "отвратена" от мизогинските водещи на руската държавна телевизия, след като я нарекоха „курва“ за това, че е критикувала Кремъл, пише The Telegraph.

В широко разпространено 18-минутно видео, публикувано миналата седмица, Боня се обърна директно към Владимир Путин с призив да промени курса си по редица въпроси – от замърсяването до прекъсванията на интернет.

Тя заяви, че има "огромна, дебела стена между вас и нас, обикновените хора", тъй като служителите на Кремъл "се страхуват" да му кажат какво се случва в страната.

Тя добави:

"Ние ви подкрепяме и смятаме, че сте много силен политик. Но има много неща, които не знаете."

Призивът ѝ дойде, след като рейтингът на одобрение на Путин падна до рекордно ниско ниво от мащабната инвазия в Украйна през 2022 г., спадайки за четвърти пореден месец от 75% на 67,8%.

Кремъл по-късно отговори на молбата ѝ, заявявайки, че "всъщност се работи" по въпросите,

повдигнати във видеото ѝ, което предизвика сълзлива проява на благодарност от страна на Боня.

Но малко след като видеото ѝ събра над 30 милиона преглеждания и милиони харесвания в Instagram, защитниците на Кремъл атакуваха статута ѝ на влиятелна фигура в социалните медии и самотна майка.

Владимир Соловьов, пламенният водещ на държавната телевизия, известен с призивите си за ядрени удари срещу Запада, я нарече "изхабена курва" с "мръсна уста".

Виталий Милонов, ултраконсервативен политик, я нарече "ескорт от Дубай", след като нейната пламенна молба беше посрещната с радост от много коментатори в социалните медии.

В отговор Боня публикува клип, създаден с изкуствен интелект, в който се представя като Спайдър-Мен, запечатва устата на Соловьов с паяжина и бие и връзва други прокремълски фигури.

"Имам достатъчно", заяви нейният AI образ в клипа, който събра още милиони гледания и стотици хиляди харесвания. "Искам да задам един въпрос на всички нас, жените – кога пропуснахме момента, в който жените започнаха да бъдат обиждани по федералните телевизионни канали?", попита Боня, заплашвайки да заведе дело.

Боня, известна личност в Русия, стана популярна през 2000-те години чрез телевизионното шоу "Дом-2", руският еквивалент на "Биг Брадър".

В своето видеообръщение към Путин тя изтъкна редица оплаквания – от избиването на добитък в Сибир, което предизвика широкомащабни протести, до замърсяването с нефт на черноморското крайбрежие, покачващите се цени, прекъсванията на интернет и наводненията в Дагестан.

"Хората се страхуват от вас, блогърите се страхуват от вас, артистите се страхуват от вас, губернаторите се страхуват от вас", каза тя във видеото.

Дори някогашните пропутински фракции са станали все по-склонни да изразяват недоволството си на фона на месеци на недоволство от скочилите цени на живота, прекъсванията на интернет и слабите резултати на Русия на бойното поле.

През март Иля Ремесло, някога ревностен защитник на Кремъл, изненадващо осъди руския президент с най-остри думи, заявявайки, че той „трябва да подаде оставка и да бъде предаден на правосъдието като военен престъпник и крадец“. Впоследствие той беше настанен в психиатрична болница. В коментари след освобождаването му тази седмица той засили критиките си, добавяйки: „острата критика към висши държавни служители си има цена – имайте това предвид“.

Държавните медии получиха заповед да спрат да отразяват видеото на Боня, според източник, говорил пред руското опозиционно издание "Медуза".

Абас Галлямов, бивш автор на речи на руския президент, заяви, че личността от социалните медии е „привлякла в лагера на опозицията фундаментално нова аудитория, която преди това не е съществувала“.

Въпреки това, очевидното премълчаване на войната в Украйна във видеото на Боня доведе до спекулации, че то е било координирано от Москва.

Смята се, че Кремъл толерира – а понякога и организира – контролирана критика, за да потисне естественото недоволство, като същевременно поддържа видимостта на свободно изразяване.

Някои анализатори също посочиха, че инфлуенсърката е използвала познатия сценарий "добър цар, лоши боляри", като е възхвалявала президента, докато е насочвала критиките си към по-нископоставени чиновници и бюрократи.

Иван Жданов, бивш съюзник на Алексей Навални, заяви, че подозира Кремъл в организирането на внимателно формулираната критика. Той каза:

"Има много проблеми и критики. Тя подкрепя критиките, но отклонява удара от Путин."

Боня, която получи ироничното звание "най-очарователната дисидентка" на Русия от руския уебсайт The Bell, е неочаквана шампионка на опозицията.

Преди обжалването нейните изяви в политическите коментари бяха предимно под формата на видеоклипове, в които твърдеше, че пандемията от Covid-19 е конспирация за имплантиране на микрочипове чрез ваксината, и разясняваше опасностите от 5G.