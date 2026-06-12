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КЗП глобява фирми за бързи кредити с 25 000 евро

Комисията установи нелоялни практики при предлагането на бързи кредити

12.06.2026 | 15:50 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Комисията за защита на потребителите установи нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора за бързите кредити, за които ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро.

При извършените проверки е констатирано, че на потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита. В договори и преддоговорни документи е посочван годишен процент на разходите, който не отразява пълния размер на разходите, свързани с кредита. 

Така потребителят може да остане с впечатление, че кредитът е по-евтин, отколкото е в действителност. 

КЗП установява, че при част от проверените договори обявеният годишен процент на разходите се отнася до по-изгоден вариант на кредитния продукт, докато реално приложимите условия водят до значително по-висока обща сума за плащане. По този начин потребителят не получава достатъчно ясна информация за действителното оскъпяване на кредита и за икономическите последици от сключването на договора. Това е особено съществено при бързите кредити, тъй като годишният процент на разходите е основният показател, чрез който потребителят може да сравни различни предложения и да прецени кое от тях е по-изгодно. Когато този показател не отразява всички известни и предвидими разходи, потребителят не може да направи информиран избор.

Освен това,  проверките на Комисията са установили случаи, в които на потребителите е предоставена информация, способна да създаде заблуждаваща представа за финансови последствия при просрочие на кредита. В част от преддоговорните документи и тарифи са били посочвани допълнителни разходи за събиране на вземания, изпращане на напомнителни писма и други действия на кредитора. Подобна информация може да внуши на потребителите, че дължат такси извън предвидените в закона, което създава допълнителен натиск за плащане и може да повлияе върху решенията им. Тези практики засягат пряко икономическите интереси на потребителите, тъй като липсата на ясна и коректна информация за реалната цена на кредита ограничава възможността за информиран избор.

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