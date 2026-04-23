Приятелството на Тръмп с Лукашенко може да проправи път за сделка с Путин

На пръв поглед те са от един и същ калъп: едри, брутални мъже, които обичат да говорят направо и изпитват отвращение към либерализма. Президентът Тръмп и Александър Лукашенко, беларуският диктатор, биха могли да се разбират добре — и нарастват очакванията, че ще им се отдаде такава възможност.

Лукашенко заяви в интервю за руската телевизия в неделя, че би искал да се срещне с Тръмп, веднага щом бъде сключена „голяма сделка“ между двете страни. „Веднага щом подготвим това на по-ниско ниво, сме готови да се срещнем с Доналд и да подпишем това споразумение“, каза Лукашенко, хитър ветеран на постсъветската сцена, който е смазал всяко несъгласие в Беларус, откакто дойде на власт през 1994 г., пише The Times.

Това е интригуваща потенциална среща на върха, която би могла да раздразни друг алфа мъж в региона – президент Путин – ако изглежда, че се очертава прекалено голямо сближаване между Вашингтон и Минск.

Лукашенко заяви, че западните санкции не са успели да сплашат Беларус.

"Така че политически затворници, санкции… Вижте, това са дреболии", каза той. "Имаме много по-големи проблеми, които трябва да бъдат решени. Това е предметът на голямата сделка."

Това би било доста голям обрат за Лукашенко, който никога не е имал среща на четири очи с американски президент.

В продължение на години бившият управител на колективно стопанство беше изгнаник в Европа и САЩ. Винаги приятелски настроен към Русия, въпреки спорадичните пререкания с Москва, положението му не се подобри през 2022 г., когато позволи на Путин да използва Беларус като плацдарм за нахлуването в Украйна.

Президентът Зеленски предупреди през уикенда, че Русия отново се опитва да използва Беларус като платформа за атака срещу Украйна. „Според разузнавателните данни в граничната зона на Беларус се извършва строителство на пътища в райони, водещи към Украйна, и се установяват артилерийски позиции“, каза той.

Украинският лидер също така изглежда предупреди Лукашенко, че може да бъде отвлечен от украинските специални сили, ако се съгласи с плановете на Кремъл.

"Характерът и последствията от последните събития във Венецуела трябва да възпрат беларуското ръководство от допускането на грешки", каза той, като се позова на залавянето от американските войски на Николас Мадуро, лидера на Венецуела.

Настроенията в отношенията между САЩ и Беларус се промениха миналата година, когато администрацията на Тръмп започна да ухажва Лукашенко, виждайки в него възможен мост към Путин. След като двамата лидери разговаряха по телефона, Минск освободи 123 политически затворници през декември, включително Алес Бяляцки, лауреат на Нобеловата награда за мир, и лидери на протестите от 2020 г. срещу управлението на Лукашенко.

В отговор САЩ частично отмениха санкциите, наложени през 2021 г. на три компании, произвеждащи и разпространяващи беларуски калиев карбонат. Калиевият карбонат, съставка на торовете, е един от най-големите източници на експортни приходи за Беларус, а възобновяването на доставките би могло да помогне на САЩ да намалят зависимостта си от канадския внос.

Сделката беше сключена след интензивна работа от страна на Джон Коул, пратеникът на Тръмп и бивш адвокат, който призна, че когато е бил назначен, нямал представа къде се намира Беларус. Коул приписа дипломатическия пробив на дългите си вечери с водка, черен хляб и картофени палачинки с Лукашенко.

По време на вечерите Коул призова Лукашенко да не седи на „масата на губещите“ в световните дела заедно с Венецуела, Иран и Северна Корея и му предложи да го премести на „масата на готините“ заедно със САЩ. Американският представител заяви по-късно, че е „взел Лукашенко в ръцете си“, като е използвал ругатни, за да изрази съгласие с неприязънта към западноевропейските сили, за които беларуският лидер се е оплаквал.

Коул разкри също, че е дал на Лукашенко съвети за американските инжекции за отслабване. Необичайната дипломация на лагера на Тръмп е предизвикала похвали от страна на някои представители на беларуската опозиция.

Мария Калесникова, която прекара пет години в затвора, след като помогна за организирането на протести срещу Лукашенко през 2020 г., заяви след освобождаването си през декември, че ангажирането на автократа може да помогне за откъсването му от Кремъл.

Коул беше в Беларус миналия месец по повод освобождаването на още 250 политически затворници. Той заяви, че САЩ обмислят да поканят Лукашенко на среща с Тръмп в Белия дом или в Мар-а-Лаго.

Споразумение между Минск и Вашингтон вероятно ще включва по-нататъшно освобождаване на затворници и отмяна на още санкции на САЩ срещу Беларус. Въпреки това, Светлана Тихановская, опозиционната лидерка в изгнание, заяви, че е илюзия да се вярва, че е възможно да се вкара клин между Лукашенко и Кремъл.

Макар Кремъл да ще бъде предпазлив по отношение на прекаленото сближаване между Тръмп и Лукашенко, известна степен на сътрудничество всъщност може да бъде благоприятна за Москва, коментират анализатори. Отмяната на повече американски ограничения върху беларуския износ би могла да облагодетелства Русия, като засили напрежението между Вашингтон и държавите от ЕС, чиито санкции остават твърдо в сила.

Артьом Шрайбман, беларуски политически анализатор, работещ за Центъра „Карнеги Русия-Евразия“, твърди, че поддържането на отношения с Тръмп дава възможност на Лукашенко да се представи като „полезен събеседник на Русия и като „преводач“ на намеренията на Путин за Вашингтон“.

„Лукашенко е готов да направи големи жертви за покана в Мар-а-Лаго или в Белия дом“, каза Шрайбман в неотдавнашен коментар относно затоплянето на отношенията. „Той също така разбира, че часовникът тиктака: трябва да извлече колкото се може повече от администрацията на Тръмп преди изборите за Конгрес през ноември, които може да оставят Тръмп с вързани ръце или да го отклонят от експериментите му във външната политика.“