Въпреки че Съединените щати може би имат несъвършено партньорство с дългогодишните си съюзници по време на втория мандат на Тръмп, американската отбранителна промишленост вероятно няма да загуби първото си място в световната търговия с оръжие. Истинската битка продължава да е за второто място.

Според данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), шведски мозъчен тръст, фокусиран върху контрола над въоръженията, руският износ на оръжие е спаднал с 64 процента между 2020 и 2024 г. в сравнение с предходния петгодишен период. Това доведе до спадането на Русия от второ на трето място – изпреварена от Франция, чиито продажби на оръжие са се увеличили значително през същия период, особено на самолети и военноморски системи, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Както беше съобщено миналата есен, Русия отбеляза спад от 21% от общия световен пазар на оръжие през 2015 г. до едва 7,8% през 2024 г. Този рязък спад се дължеше предимно на огромните загуби на Русия в продължаващата „специална военна операция“ в Украйна, което наложи на Кремъл да ограничи износа на оръжие и да пренасочи производството за задоволяване на вътрешните военни нужди. Клиенти като Индия трябваше да чакат, за да получат договорените стоки — по-специално доставката на батерии за системата за противовъздушна отбрана C-400 Triumf.

„Ростех“ смята, че може да се върне на второ място

Дори докато Русия продължава да изпитва сериозен недостиг на работна ръка, предизвикан от дългосрочния демографски спад, служители в „Ростех“, държавния военно-промишлен конгломерат, виждат път към това да станат отново вторият по големина износител на оръжие в света след САЩ.

Изпълнителният директор на „Ростех“ Сергей Чемезов наскоро заяви, че пътят към това може да мине през развиващия се свят, включително традиционните пазари в Азия, Африка и Латинска Америка. Русия отдавна е основен доставчик на оръжие за страните от движението на необвързаните и остава ключов партньор на десетки държави в Глобалния юг.

„Въпреки санкциите, Русия увеличава обемите на износа и се стреми да заеме второ място в света по отношение на военно-техническото сътрудничество“, заяви Чемезов в изказване по време на церемонията по подписването на ново споразумение за стратегическо партньорство и сътрудничество между „Ростех“ и Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) към руското Министерство на външните работи, според руската държавна информационна агенция ТАСС.

Шефът на „Ростех“ добави, че МГИМО е подпомогнал „Ростех“ в сключването на партньорства с държави, които са част от Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), включително Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Армения, както и с междуправителствената организация БРИКС.

Първоначално последната група от държави включваше Русия, Бразилия, Китай, Индия и Южна Африка, а оттогава се разшири, за да включи Египет, Етиопия, Иран и Обединените арабски емирства.

Руският институт също така е помогнал на „Ростех“ да сключи сделки с членове на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) – евразийския политически, икономически и сигурен съюз с 10 членове, които включват много от горепосочените държави, както и Пакистан. Тази група, създадена през 2001 г., представлява повече от 40 процента от световното население.

Въпреки че „буквената супа“ от международни групи изглежда да проправя пътя напред за Русия, не е ясно дали това ще се осъществи. Вярно е, че държави в Субсахарска Африка, включително Мали, Нигер и Буркина Фасо, както и северноафриканската държава Алжир,остават купувачи на руско оборудване. Въпреки това други държави с по-съществени връзки със Съединените щати в по-голямата си част се въздържаха, предпочитайки да не рискуват гнева на администрацията на Тръмп. Египет, например, се оттегли от сделка за закупуване на руски изтребители Су-35 (кодово име на НАТО „Flanker-E/M“), след като Съединените щати заплашиха със санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA). Алжир може да се сблъска с подобни санкции, ако продължи с планираните си покупки на Су-57 (кодово име на НАТО „Felon“).

Освен това, в Азия и Африка Франция е намерила клиенти за своя Rafale, измествайки руските изтребители.

По целия свят се появяват нови продавачи на оръжие – а Русия бива изтласквана

Дългогодишни клиенти в Азия, Китай и Индия увеличават производството на оръжие в страната си, което може да повлияе на целта на Русия да си върне второто място в световния износ.

В Латинска Америка САЩ отбелязаха победа точно тази седмица, след като беше сключена сделка с Перу за продажбата на дузина самолети F-16 Fighting Falcon Block 70. Бразилия и Колумбия са приели JAS 39 Gripen, което допълнително затваря пазара. Аржентина, изправена пред сериозни финансови проблеми, избра да закупи употребявани F-16 от Дания, което също затваря вратата за Русия.

Отстраняването на венецуелския диктатор Николас Мадуро може да доведе или не до демокрация в страната, но Русия може би е загубила още един клиент в региона. Всъщност неефективността на руските (и китайските) системи за противовъздушна отбрана срещу американските сили за бързо реагиране по време на операция „Absolute Resolve“ през януари вероятно е черна точка за руския отбранителен сектор.

Всичко това се случва, докато други държави се стремят да увеличат износа си. Правителството на Япония наскоро обяви, че ще облекчи ограниченията за продажбата на военно оборудване на чуждестранни партньори, а отбранителната индустрия на Южна Корея продължава да се разраства.

Наличните пазари са ограничени, и тъй като Франция, Япония и Южна Корея се стремят да увеличат износа, а държави като Турция, Китай и Индия увеличават вътрешното производство, това може да постави „Ростех“ и останалата част от руската оръжейна промишленост в все по-трудно положение.