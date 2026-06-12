Путин: Никой няма да нанесе стратегическо поражение на Русия

Руският президент Владимир Путин отбеляза, че се стреми редовно да общува и да поддържа постоянен контакт с представители на различните родове войски, участващи в специалната военна операция – от редовите бойци до командирите на най-високо ниво. Това заяви руският президент на среща с участници в операцията в Кремъл по случай Деня на Русия.

Путин подчерта, че Денят на Русия е и ден на военнослужещите, съобщи ТАСС.

Ролята на щурмовите подразделения

Групировката на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция е "голяма – над 700 хиляди души".

Руските сили ежедневно и последователно напредват: "Стъпка по стъпка, не толкова бързо, колкото бихме искали, но все пак вървим напред всеки ден. Всеки ден! Постепенно поставяме под контрол нашите територии."

Щурмовите подразделения изпълняват ключови задачи: "Във всички времена именно щурмовите части са поставяли точката във всяка битка и при завършването на всеки военен конфликт."

Според Путин именно щурмовите части завършват бойните задачи и позволяват "територията да бъде утвърдена като руска".

Проблемът с дроновете на фронтовата линия е добре известен – те "висят във въздуха като мухи", без да позволяват на бойците да вдигнат глава.

Русия осем години се е опитвала да спре войната в Украйна чрез мирни средства, заяви Путин.

Необходимо е да се съхранява паметта за героите, загинали в специалната военна операция.

Руското правителство обмисля мерки за трудова реализация на ветераните след края на операцията, осигуряване на образование и необходима медицинска помощ.

Спътници и въоръжение

Русия активно работи по развитието на FPV-дронове и дронове с изкуствен интелект: "По тези направления се работи изключително активно."

Министерството на отбраната се превръща във високотехнологично ведомство и тази тенденция се засилва.

По думите на Путин Русия разполага със система, по-добра от Starlink, която вече се внедрява, като основното предизвикателство остава разширяването на спътниковата групировка.

Наскоро са били изведени в орбита още 16 спътника, но според него това е недостатъчно.

Руската нискоорбитална спътникова групировка "по нищо не отстъпва на Starlink, а може би дори я превъзхожда".

Борбата с дроновете е сред най-важните задачи и в нея участват индустрията, военните и други държавни структури.

Русия укрепва различните компоненти на своята противовъздушна отбрана.

Страната работи за това нейното въоръжение винаги да бъде "една крачка пред противника".

Изобретатели и представители на т.нар. "народен военно-промишлен комплекс" работят ефективно.

Според Путин Русия вече разполага с оръжия, които са по-добри от тези на противника в редица направления.

Най-търсените на фронта видове въоръжение се включват в държавната отбранителна поръчка.

Властите са се постарали максимално да намалят бюрокрацията при закупуването и доставката на оборудване за армията.

Единството на народа

Никой никога не е могъл и няма да може да нанесе стратегическо поражение на Русия: "Защото нашият многонационален и сплотен народ разбира своята отговорност пред бъдещите поколения."

По думите му Русия на практика сама се противопоставя на целия колективен Запад, представен от НАТО.

Противникът разширява използването на безпилотни летателни апарати от самолетен тип с цел да внесе разкол в руското общество и да причини морални и икономически щети, но „няма да успее".

Руската икономика търпи щети от украинските удари, но според Путин се възстановява бързо и не са възможни сериозни последици.

Опитите за разделение на руското общество няма да успеят, заяви той.

Русия ще засилва ответните удари по инфраструктурата на противника, за да предотврати атаки срещу граждански обекти.

НАТО срещу Русия

Според Путин страните от НАТО увеличават усилията си и правят всичко възможно, за да подкрепят действия, които той определи като враждебни към Русия.

Той заяви, че Европа не за първи път се обединява срещу Русия, като даде за пример войните от времето на Наполеон и Втората световна война.

Държавите от НАТО са „достоен противник“, тъй като разполагат с високо технологично и научно развитие и силни икономики.

По думите му Западът вече е разбрал, че стратегическо поражение на Русия е невъзможно.

Путин отправи послание към противниците на Русия: „Не воювайте с Русия. Никога не се опитвайте да правите това.“