Основният боен танк (ОБТ) Т-90С се рекламира като един от най-модерните варианти на серията Т-90 руски ОБТ и като един от най-добрите танкове, произвеждани някога в историята на съветското/руското танково проектиране. Първоначално произведен от руския индустриален гигант „Уралвагонзавод“ (UVZ), той беше приет от руската армиякато Т-90А през 90-те години. След това той беше разработен за износ и официално приет от индийската армия през 2004 г., където беше обозначен като Т-90С „Бхисма“ – кръстен на легендарния воин от санскритската епична поема „Махабхарата“, която разказва за древна война на субконтинента, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Както беше съобщено по-рано, над 1100 танка Т-90С „Бхисма“ са на въоръжение в индийската армия. Освен че подобрява способностите на индийската армия, въвеждането на основния боен танк беше описано като „спасител за руското танково производство“, което се бореше през 90-те години и началото на 2000-те години на фона на по-широко икономическо сриване.

Последният факт би могъл да обясни защо UVZ, дъщерно дружество на държавния военно-промишлен конгломерат "Ростех", представи Т-90С на тазгодишното международно търговско изложение "Defense Security Asia (DAS)/National Security (NATSEC) 2026" в Малайзия. В събитието, което се провежда тази седмица, участват 1456 компании, представляващи 63 държави. Русия направи своя дебют на тазгодишното DAS/NATSEC, а Т-90С е сред основните предложения.

UVZ заяви, че машината е получила "висока оценка от клиентите", според доклад на руската държавна информационна агенция ТАСС.

"По време на откритата тръжна процедура през 2000-те години Т-90С беше единственият танк, преминал целия цикъл на изпитвания, демонстрирайки способността си да поддържа определените експлоатационни характеристики при температури от минус 50°C до плюс 55°C, в условия на голяма надморска височина и при тропическа влажност", написа производителят. Той твърди, че танкът е показал способността си да работи в три различни климатични зони: пустинни страни с високи температури и "абразивен пясък" (например Саудитска Арабия); влажни тропически страни, съчетани с планински райони (например Индия); и тропически джунгли с блата и висока влажност (например Малайзия). "Това му спечели висока оценка от клиентите и го превърна в един от най-изпитаните в бой основни бойни танкове в света, адаптиран към широк спектър от оперативни условия", пише UVZ.

Индия се приближава към самодостатъчност в производството на танкове.

Това е проблем за Русия. Въпреки че сделката за Т-90С с Русия послужи като така необходима глътка въздух за руската танкова промишленост, част от условията за продажбата беше руската помощ за подпомагане на Индия да изгради местно производство на Т-90. Няколко десетилетия по-късно този процес е почти завършен, а нуждата на Индия от руски танкове е рязко намаляла – което налага на UVZ да търси нови клиенти по-далеч.

От началото на 2000-те години държавната индийска организация Ordnance Factory Board е сглобила повече от 500 танка Т-90С, внесени от Русия като комплекти, в своя завод за тежки превозни средства (HVF). През 2006 и 2007 г. на завода беше възложено да произведе още 1000 основни бойни танка Т-90С "Бхишма", като 400 от тях бяха доставени до края на 2019 г.

Дори и да не се намерят клиенти, производствените линии на Русия не са в непосредствена опасност поради продължаващата война в Украйна. Въпреки това войната в Украйна може да бъде и индикатор, че някога способният основен боен танк не е равен на евтините дронове.

Както често се случва, "Ростех" и нейните дъщерни дружества може да се провалят, като пропуснат това, което купувачите търсят, за да се справят с бъдещи заплахи, докато предлагат на клиентите платформа, която е работила добре преди десетилетие или повече.