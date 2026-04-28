MI5 се е насочила към следващото поколение терористи в Северна Ирландия

Като някогашен дом на гладуващия за свобода член на ИРА, Боби Сандс, предградието Дънмъри в Западен Белфаст е понесло своя дял от белезите по време на конфликта в Северна Ирландия. Именно тук, през 1976 г., Сандс ръководи неуспешен саботажен атентат срещу местен магазин за мебели, което му донесе престой в затвора "Мейз", където той се самоуби чрез гладуване през 1981 г. Четири десетилетия по-късно повечето жители искат да забравят тази епоха, въпреки че в квартал Твинбрук, където някога е живял Сандс, сега стои негова статуя в мемориален парк, посветен на бойците от ИРА.

Миналият уикенд Дънмъри преживя насилствено напомняне, че за някои републиканци въоръжената борба никога не е приключила. Късно в събота вечер въоръжени мъже отвлякоха куриер в Твинбрук и сложиха бомба в багажника на колата му, принуждавайки го да кара до полицейското управление в Дънмъри, където устройството експлодира. Това последва почти идентичен инцидент през март, при който беше отвлечена колата на куриер на пица в Лърган, на 30 мили западно. И в двата случая никой не беше ранен, въпреки че бомбата в Дънмъри експлодира в сърцето на жилищен квартал. Но както посочи първият министър на Северна Ирландия, Мишел О'Нийл, това се дължеше повече на случайност, отколкото на умисъл, пише The Telegraph.

"Изключително голям късмет е, че никой не беше убит или сериозно ранен от егоистичните действия на онези, които нямат какво да предложат на нашето общество", каза тя.

Фактът, че О'Нийл - политик от Шин Фейн - е тази, която води осъждането на бомбения атентат в името на ирландското единство, говори много за това как се е променила политиката в Улстър след Споразумението от Велики петък от 1998 г. Тя е първият ирландски националист, заемал поста на първи министър, родена е в републиканско семейство в Корк, южно от границата, а баща ѝ е бил в затвора за дейност в ИРА. Но докато Шин Фейн сега прегръща мирната политика, остава твърдо ядро, което вижда това като акт на предателство и за което куршумът, а не бюлетината, остава единственият път. О'Нийл не посочи конкретно кого смята за отговорен за бомбените атентати, но според настоящата полицейска теория това е Новата ИРА - една от малкото отцепили се групи, които все още отказват да се подчинят на призивите да сложат оръжията. Смята се, че тя се състои от не повече от 25 бойци и няколкостотин поддръжници, което е само малка част от силата на оригиналната ИРА, както по отношение на огнева мощ, така и по отношение на обществена подкрепа. И все пак, докато групи като тази остават активни, обществото в Северна Ирландия се бори да се откъсне напълно от конфликтите. И О'Нийл, изглежда, не е единствената, която ги призовава да обмислят грешката в поведението си.

През уикенда бе съобщено, че MI5 е насочила към телефоните на заподозрени членове на групата необичайно видеосъобщение, показващо новинарски кадри от дейността им през изминалата година. Видеото имитира начина, по който социалните мрежи като Facebook и Spotify съставят годишни "обобщения" на живота и дейността на потребителите - само че по-малко ласкателно. Вместо снимки от семейни излети и ваканционни кадри, видеото показва телевизионни репортажи и вестникарски статии за бомбените атентати на Новата ИРА, насилствените вътрешни раздори и полицейските акции. Репортажите също така ясно показват, че Новата ИРА изглежда толкова заинтересована от лихварство и рекет за защита, колкото и от благородните цели на ирландския национализъм.

Видеото, за което първо съобщи The Times, завършва с послание, което пита:

"Това ли искате да се прави от ваше име?" Дали някой слуша, е друг въпрос. Предишна кампания, включваща само текстови съобщения, беше изпратена в края на миналата година, включително текстове, изразяващи "разочарование", че по-ранните предложения са били игнорирани.

А през последните години групата е преживяла далеч по-тежки неуспехи от едно поучително поучване от британските служби за сигурност. През 2019 г., по време на бунтове в квартал Креган в Дери, въоръжен член на Новата ИРА застреля Лира Макки, местна журналистка, която беше отишла да отразява безредиците. Убийството принуди групата да публикува публично извинение, твърдейки, че тя е била улучена случайно при стрелба, насочена към полицията. Общественото възмущение обаче беше толкова голямо, че известната стенопис "Free Derry Corner" в квартал Богсайд на града - отдавна крепост на войнствения републиканизъм - беше пребоядисана с ново послание. Надписът гласеше: "Не от наше име - Почивай в мир, Лира." Боец от Новата ИРА застреля Лира Макки, местна журналистка, която беше отишла да отразява бунтовете в Дери.

ИРА беше сформирана през 2012 г.

като сливане на две предишни групи, и двете с незначителна подкрепа. Едната беше "Републиканска акция срещу наркотиците", саморазправен отряд, който извършваше наказателни стрелби в жилищните квартали на Дери.

Другата беше така наречената "Истинска ИРА", която се отдели от Временната ИРА през 1997 г. и година по-късно извърши атентата в Ома, при който загинаха 29 души. Това зверство допринесе значително за дискредитирането на каузата на дисидентския републиканизъм. Докато Временната ИРА, основната въоръжена републиканска паравоенна група през по-голямата част от конфликта, обяви примирие през 1994 г. и официално прекрати въоръжената си кампания през 2005 г., атаките и заплахите за насилие от групи като "Истинската ИРА" и "Републиканска акция срещу наркотиците" продължиха.

Новата ИРА "е като незаконното дете на тези две групи, съставена главно от републиканци с войнствен дух, които са напуснали основната ИРА, и всякакви изгубени и бездомни", казва Аарон Едуардс, автор на "Агенти на влияние: Тайната разузнавателна война на Великобритания срещу ИРА".

"Те поддържат пламъка на ирландския републиканизъм, основан на физическа сила, но това са само празни мечти. Не мисля, че имат някаква реална подкрепа."

Дори много републиканци посочват, че ако много по-голямата и по-добре подкрепена ИРА не е успяла да постигне обединена Ирландия със сила, тогава Новата ИРА няма никакъв шанс. Това обаче не е попречило на групата да организира многобройни атаки срещу силите за сигурност през годините. През 2012 г. тя пое отговорност за убийството на Дейвид Блек, затворник и член на Оранжевия орден, близо до Лърган - първото убийство на затворник от 1993 г. насам.

А през 2023 г. тя беше заподозряна и в стрелбата и раняването на Джон Колдуел, главен инспектор в новата полицейска служба на Северна Ирландия. В сравнение с мащаба на насилието по време на първоначалните "Конфликти", обаче, Новата ИРА остава по-скоро дразнител за силите за сигурност, отколкото сериозна заплаха. Иронично е, че докато целта на предшествениците ѝ беше британските сили за сигурност да напуснат Северна Ирландия напълно, краткосрочната цел на Новата ИРА може би е да причини достатъчно хаос, за да се наложи те да се върнат.

"Мисля, че непосредствените им цели са да провокират силите за сигурност да реагират по начин, който да потвърди пред останалата част от републиканската подкрепа, че Ирландия все още е окупирана, въпреки мирния процес", казва Едуардс. "Това е стратегия на провокация, с която се опитват да сложат край на последните десетилетия, през които по улиците не се забелязваше видимо присъствие на силите за сигурност."

Едуардс подозира, че посланието от MI5 може да е било насочено към възпиране на новите,

по-млади членове на организацията. Смята се, че видеото е било разпространено преди двете скорошни бомбени атентати в Дънмъри и Лърган. Отделно от това, в скорошното видеопослание членовете на Новата ИРА бяха обвинени, че използват тероризма, за да финансират разточителен начин на живот.

"Да експлоатираш общността си, за да си напълниш джобовете, да караш хубави коли и да си почиваш на хубави места, е срамно", се казва в него. И все пак за група, толкова нагло посветена на загубена кауза, не е ясно дали такива тактики за публично посрамване ще проработят.

Някои в Северна Ирландия също твърдят, че би било по-добре да бъдат насочени срещу Шин Фейн - които, въпреки осъждането на тероризма, все още празнуват по-мрачните дни на въоръжената борба. Например, статуята на Боби Сандс - която няма разрешение за строеж - беше посетена от О'Нийл, когато беше открита за първи път миналата година. Тя твърдеше, че това е просто част от церемониалните ѝ задължения като "първи министър на всички" - извинение, което не минава пред Сами Морисън от твърдолинейната партия "Традиционален съюзнически глас".

"Не можеш да отделиш оправданието на тероризма от основната нарратива на Шин Фейн, когато правят такива неща", казва той. "Това помага да укрепят позицията си, като [ефективно] казват: "Ето към какво бихме могли да се върнем", ако не бъдат задържани на власт." Едуардс, който беше приятел на Макки, журналиста, застрелян в Дери, е съгласен. "Те все още почитат тази традиция на физическата сила и в рамките на "Шин Фейн" не е имало реален вътрешен диалог по този въпрос", каза той. "Младите хора лесно се радикализират и не бива да почитаме хора като Боби Сандс, без да напомняме на младите хора, че това, което той е направил, е било погрешно."

Дали самият Сандс би подкрепил Споразумението от Велики петък, ако беше оцелял, остава предмет на ожесточени дебати в републиканските кръгове и до днес. Но както показва бомбеният атентат от миналия уикенд, нито думите на републиканските икони, нито стратегите от MI5 изглеждат да имат голямо влияние върху Новата ИРА.