Шпионите от британските предградия, които продадоха ядрени тайни на СССР

Процесът срещу шпионската мрежа от Портланд започва на 13 март 1961 година - история, която BBC описва като типична за Студената война, но с неочаквани обрати - шпионаж, изневяра, екзорсизъм и едно на пръв поглед напълно обикновено бунгало.

Образът, който най-често свързваме с размяна на шпиони, е почти кинематографичен - двама освободени затворници, които бавно вървят един към друг от противоположните страни на мрачен граничен пункт или мост. Но когато Хелън и Питър Крьогер са освободени през 1969 година в замяна на британски преподавател, задържан в Съветския съюз, сцената изглежда съвсем различно.

До тях, на борда на самолет за Полша, журналистът Том Манголд разказва: "След по-малко от час те ще стъпят на комунистическа земя, за която са лъгали, шпионирали и излежали девет години в затвора. След девет години - пушена сьомга, яйца, пиле, шампанско и кафе за Крьогер, докато седят, блажено щастливи, на местата, първоначално запазени за BBC телевизионните новини в тази първокласна зона."

Мрежа, която стига до сърцето на британската отбрана

Крьогер са осъдени през 1961 година като част от прочутата петчленна шпионска мрежа от Портланд - една от най-значимите шпионски операции на епохата. Чрез сложна система за комуникация те предават ценни британски разузнавателни материали на Москва - нещо, което кара мнозина да смятат, че наказанието им е твърде леко.

В центъра на вниманието на шпионите е Адмиралтейственият център за подводни оръжия в Портланд - изследователска база на южния бряг на Англия, където се разработват едни от най-секретните проекти на Кралския флот, включително системи за борба с подводници.

Въпреки строгата секретност, всяка нова технология се документира детайлно - със снимки, чертежи и технически спецификации. За да достигнат до тези материали, съветските служби се нуждаят от хора отвътре - и ги имат.

Любов, предателство и тайни срещи

Хари Хаутън, бивш офицер от Кралския флот, е вербуван от комунистическото разузнаване, докато работи в британското посолство в Полша. След завръщането си във Великобритания през 1953 година той продължава шпионската си дейност, след като получава работа като чиновник в базата в Портланд.

Там започва извънбрачна връзка с колежката си Етел Гий - жена с достъп до по-високо класифицирани материали. Двамата се представят за семейство и редовно пътуват до Лондон, където предават откраднатите документи на своя контакт от КГБ.

По-късно става ясно, че разследването е можело да започне много по-рано. В документи на MI5, разсекретени през 2019 година, се разкрива, че съпругата на Хаутън е подала сигнал - подозрителна от честите му пътувания до Лондон. Тя разказва как веднъж той се върнал и "извадил пачка банкноти и ги хвърлил във въздуха". Друг път открила пакет с документи, отбелязани като "топ секретни". А когато го попитала за малка камера, скрита под стълбите, той избухнал.

Сигналите ѝ обаче са пренебрегнати - смятани за импулсивни и продиктувани от лична обида.

Малката камера, открита от съпругата му, всъщност е ключов инструмент. С помощта на микроточкова технология цели страници информация се свиват до миниатюрни изображения върху парченце филм с размер на точка в края на изречение. Скрито в пощенска картичка или книга, това съдържание може да бъде изпратено до Москва почти без шанс да бъде засечено.

Бунгалото, което крие всичко

Другата част от мрежата - експертите по комуникации - изгражда перфектно прикритие. За съседите си в спокойно предградие на Лондон Питър и Хелън Крьогер са просто антикварен търговец на книги и домакиня. Това им позволява да пътуват често в чужбина - дори зад Желязната завеса - без да будят подозрение.

В действителност те са Морис и Лона Коен - американски граждани и опитни съветски агенти.

В тяхното на пръв поглед обикновено бунгало е изграден високотехнологичен комуникационен център - с тайно радиооборудване, микроточкова техника и всичко необходимо за предаване на информация.

Шпионираните шпиони

Между двете групи стои връзката с Москва - човек, известен в Лондон като Гордън Лонсдейл, канадски бизнесмен, занимаващ се с джубокси и автомати. Той живее охолен живот - с автомобили и яхта, финансирани от бизнеса му.

Истинското му име обаче е Конон Молодий - агент на КГБ. Неговата роля е да събира информацията от Хаутън и Гий и да я предава на Крьогер.

Операцията остава незабелязана години наред - до момента, в който разузнаването получава сигнал, който не може да бъде игнориран.

Полският разузнавач Михаил Голеневски - троен агент, работещ за ЦРУ - разкрива, че съветите разполагат с високопоставен източник в британските военноморски изследвания. Това е достатъчно, за да накара MI5 да започне разследване.

Подозренията бързо падат върху Хари Хаутън. Неговите срещи с Етел Гий в Лондон са внимателно проследени. В един момент двамата са засечени да предават чанта на мъж - по-късно идентифициран като Лонсдейл. Следата води до предградията - и до бунгалото на Крьогер.

В следващите два месеца MI5 и полицията организират наблюдение от къща отсреща - собственост на семейство Сърч. Операцията е толкова драматична, че по-късно вдъхновява пиесата "Pack of Lies" ("Pack of Lies"), в която участва Джуди Денч.

Капанът се затваря

В началото на 1961 година MI5 започва да се опасява, че Крьогер може да се опитат да избягат. На 7 януари Хаутън и Гий са арестувани в централен Лондон заедно с Лонсдейл. В чантата им са открити секретни материали и неразработен филм със сведения за HMS Dreadnought - първата британска ядрена подводница.

Същия ден са задържани и Крьогер. По време на ареста Хелън Крьогер се опитва да унищожи доказателства.

"Каза ми: "Господин началник, щом ще отсъстваме дълго, имате ли нещо против да поддържам огъня в котела?" Аз отговорих: "Разбира се, но първо бих искал да видя какво носите в чантата си", разказва инспектор Джордж Смит.

В плик той открива лист с числа - по-късно идентифицирани като координати за срещи.

При обиск на къщата са намерени скрити помещения, тъмна стая, радиоантена с дължина 22,5 метра, мощен предавател и 6000 долара в брой.

По-късно новата обитателка на дома, наречен от медиите "бунгалото на тайните", разказва, че усещането в него било толкова странно, че извикала медиум да извърши екзорсизъм.

Размени и съдби

Процесът продължава около две седмици. Лонсдейл получава 25 години затвор, но излежава по-малко от четири - освободен е през 1966 година в замяна на британец, обвинен в шпионаж в Москва. В СССР е посрещнат като герой.

Крьогер получават по 20 години, но през 1969 година са разменени за британския преподавател Джералд Брук. Заселват се в Москва, където получават ордена "Червено знаме" и по-късно са почетени с пощенски марки като герои на Руската федерация.

Хаутън и Гий излежават по девет години от 15-годишните си присъди. След освобождаването си Етел се връща в Портланд, където е посрещната с обиди.

"Имам пълното право да се върна у дома. За мен всичко това е приключило", казва тя.

Година по-късно двамата се женят.