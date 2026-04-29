Иранският риал отслабна до рекордно ниско ниво от 1,8 милиона за долар

Курсът на иранския риал спадна до рекордно ниско равнище от около 1,81 милиона за щатски долар, след като за два дни валутата се обезцени с приблизително 15 процента, съобщи иранската новинарска агенция ИСНА, цитирана от Ройтерс.

Поевтиняването на иранската валута последва седмици на спокойствие на свободния валутен пазар в Иран и изглежда е било предизвикано от повишеното търсене на чуждестранни валути, включително евро и емиратски дирхами.

Данни от специализирани портали показват разлики в котировките, които варират между 1,76 милиона и 1,81 милиона риала за долар.

В началото на 2026 г. един щатски долар се разменяше за около 1,47 милиона риала, което подчертава ускореното обезценяване на националната валута.

В края на 2025 г. страната бе обхваната от вълна от протести, започнали сред търговците заради рязкото поевтиняване на риала и влошаващата се икономическа ситуация, които впоследствие прераснаха в по-широки антиправителствени демонстрации.

