IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Иранският риал отслабна до рекордно ниско ниво от 1,8 милиона за долар

В началото на 2026 г. един щатски долар се разменяше за около 1,47 милиона риала

29.04.2026 | 15:52 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Курсът на иранския риал спадна до рекордно ниско равнище от около 1,81 милиона за щатски долар, след като за два дни валутата се обезцени с приблизително 15 процента, съобщи иранската новинарска агенция ИСНА, цитирана от Ройтерс. 

Поевтиняването на иранската валута последва седмици на спокойствие на свободния валутен пазар в Иран и изглежда е било предизвикано от повишеното търсене на чуждестранни валути, включително евро и емиратски дирхами.

Данни от специализирани портали показват разлики в котировките, които варират между 1,76 милиона и 1,81 милиона риала за долар.

В началото на 2026 г. един щатски долар се разменяше за около 1,47 милиона риала, което подчертава ускореното обезценяване на националната валута.

В края на 2025 г. страната бе обхваната от вълна от протести, започнали сред търговците заради рязкото поевтиняване на риала и влошаващата се икономическа ситуация, които впоследствие прераснаха в по-широки антиправителствени демонстрации.  
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ирански риал щатски долар курс
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem