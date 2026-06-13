Зловеща мистерия отпреди 7000 години: археолози откриха обезглавени скелети в праисторическо селище

Археолози са открили обезглавени скелети в ров в праисторическото селище Врабле, в югозападна Словакия, което е било обитавано между 5250 и 4940 г. пр.н.е.,съобщава Live Science. Находката разкрива една от най-поразителните погребални практики, документирани от неолита в региона.

Във Врабле са идентифицирани над 300 следи от къщи, разпръснати в три отделни квартала. Ровът, съдържащ скелетите, е обграждал един от тези квартали и е съдържал четири двойки индивиди, както и масово погребение на най-малко 77 души. Само един скелет, този на дете, е запазил черепа си непокътнат.

Според Катарина Фукс от университета в Кил, откритите следи от порязвания по костите показват, че телата са били обезглавени с остри инструменти, най-вероятно след смъртта и като част от ритуал, а не като акт на насилие. Сред останките не са открити долни челюстни кости, което предполага, че главите са били отстранени непокътнати.

По стените на рова са открити шийни прешлени, които е възможно да са били поставени там умишлено след обезглавяване. Тъй като не са открити черепи, изследователите не могат да определят със сигурност какви ритуали са били извършвани.

Фукс и нейният екип смятат, че погребването на телата в рова, обграждащ квартала, може да е бил начин жителите му символично да претендират за земята чрез връзка с предците си.