Сълзотворен газ и арести на първомайските протести в Истанбул

Турската полиция използва сълзотворен газ и задържа десетки участници в първомайски демонстрации в Истанбул, докато хиляди хора излязоха на протести в цялата страна.

Според Асоциацията на адвокатите ЧДХ близо 200 души са били арестувани в Истанбул. Журналисти съобщават, че полицията е използвала сълзотворен газ, изстрелван от специализирани автомобили за борба с безредици.

Кадри, излъчени по опозиционния канал HALK TV, показват и лидера на Турската работническа партия Еркан Баш, обгърнат от лютив спрей.

„Управляващите говорят 365 дни в годината, нека поне един ден работниците да говорят за трудностите си“, заяви той, цитиран от АФП.

Две групи бяха специално набелязани в европейската част на града, след като обявиха намерение да се отправят към площад „Таксим“ - традиционно място на антиправителствени протести, което беше блокирано от полицията още през нощта.

Синдикалният представител Башаран Аксу беше задържан малко след като осъди блокирането на площада.

„Не можете да затворите площад за работниците на Турция. Всички го използват – за официални церемонии, за празници. Само на трудещите се, на бедните, им е забранен достъпът“, каза той.

Както всяка година на 1 май, в Турция беше разположено мащабно полицейско присъствие, а голяма част от центъра на Истанбул около „Таксим“ беше отцепена с метални заграждения.

В квартал Меджидиекьой полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращи, сред които членове на марксистката партия HKP, които се опитаха да пробият кордона със скандирания „САЩ - убиец, ПСР - съучастник“.

В Бешикташ, обграден от силите на реда, полицията се намесваше - понякога със сила - при всяко скандиране, като демонстранти бяха поваляни на земята.

Синдикати и граждански организации призоваха за протестите под лозунга „Хляб. Мир. Свобода“.

Официалната инфлация в Турция е около 30%, но независими оценки я поставят близо до 40%.

В Анкара около 100 миньори, които бяха провели деветдневна гладна стачка заради неизплатени заплати, се присъединиха към демонстрациите и бяха посрещнати с аплодисменти.

По-рано през седмицата турските власти издадоха заповеди за арест и обиски срещу 62 души, от които 46 - включително журналисти, синдикалисти и представители на опозицията - бяха определени като потенциално опасни. (БТА)