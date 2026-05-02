"Драконовските" глоби в Гърция се плащат по нов начин

Системата за плащане на глоби за пътни нарушения в южната ни съседка Гърция е променена.

Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата например за неспиране на знак "стоп" се плаща веднага - 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни.

За неправилно паркиране особено в туристическите райони вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение – паркиране на място за хора с увреждания- спират колата от движение за два месеца и глоба от 200 евро, съобщава БНР.

Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2 хиляди евро включва и сваляне на номерата.

Пътните полицаи съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация.

Пътна полиция в цялата страна е оборудвана с нови дигитални устройства, фиксира незабавно нарушението и отмяна на наказанието е невъзможно.

Всички опасни маневри също подлежат на глоба, предупреждават полицаите.