В България или в Гърция - къде е по-евтино?

Ценовата разлика между България и Гърция се свива значително, като в определени категории Гърция вече предлага по-изгодни цени за основни хранителни стоки.

Макар общите разходи за живот в България да остават с около 22% по-ниски, пазарът на дребно в Гърция често е по-конкурентен поради държавни мерки за ограничаване на цените и по-ниски промоционални нива, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Сравнение по категории

Млечни продукти и яйца:

Тази категория остава средно с 32,9% по-евтина в България спрямо Гърция. Въпреки това, маслото в Гърция може да се намери на средна цена от около 2,69 евро.

Зеленчуци и плодове:

Гърция предлага чести и изгодни сезонни промоции. Например, домати могат да се намерят за около 1,99 евро за 600 грама, а картофи – около 0,99 евро за килограм.

Напитки и деликатеси:

Кафе и чай: в България са средно с 35,3% по-евтини.

Козметика и хигиенни продукти: в България цените са с около 30,9% по-ниски.

Ресторанти и хранене навън:

България запазва предимството си по достъпност, като ресторантите са средно с 26% по-евтини от тези в Гърция. За сравнение, в Гърция (например в Неа Перамос) основни ястия като мусака или супа топчета струват около 10 евро.

Пазарна динамика

Потребители отчитат, че при пълна кошница с основни продукти пазаруването в Гърция може да излезе с 20–30% по-изгодно, благодарение на по-големите отстъпки и мерките за трайно намаление на цените на над 1300 артикула в гръцките супермаркети.

Наблюдава се и обратен поток: българи пътуват до Гърция основно за хранителни покупки, докато гърци посещават България най-вече за по-евтино гориво и услуги.

Разлика в минималната работна заплата

Гърция: От 1 април 2026 г. минималната брутна заплата е увеличена на 920 евро (около 1800 лв.), което е шестото поредно увеличение от 2022 г. насам.

България: Минималната заплата е 620,20 евро (1213 лв.).

Покупателната способност в България се доближава до тази на Гърция, достигайки около 68% от средната за ЕС, което бележи значителен напредък.

Двете страни вече имат сходни нива на доходи спрямо разходите за живот и се нареждат сред последните в ЕС по този показател.

Въпреки това България демонстрира по-бърз темп на нарастване на покупателната способност и постепенно настигa Гърция.