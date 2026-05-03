Хиляди посетиха на незаконен френски рейв на "опасен" военен обект

Около 20 000 души от цяла Европа се събират от 1 май в Корнюс, близо до Бурж в департамента Шер, за няколко дни на рейв партита. Мястото е стрелбище, което доскоро е било използвано за тестване на оръдието Цезар, което властите описват като "опасно".

Регионалните власти посочиха "пиротехнически" рискове, свързани с евентуалното наличие на невзривени боеприпаси, особено в гористата местност, обявена за забранена.

Според съобщения в местната преса, около 2000 превозни средства вса на мястото, а организаторите очакват до 30 000 рейвъри през уикенда. Партито продължи и в събота, като тогава все още не беше обявена операция по разпръскване, въпреки че са мобилизирани до 600 жандарми.

"През целия уикенд, денем и нощем, силите за сигурност наблюдават района на незаконната демонстрация и осигуряват достъп", заяви префектурата, добавяйки, че проверките са "извършвани систематично за регистриране на нарушения и налагане на глоби".

Според предварителен доклад, от 17:00 часа в петък са издадени 32 фиша, главно за притежание на наркотици, а четирима души са задържани в полицията. Дванадесет души са били прегледани от службите за спешна помощ. Местните власти съобщиха, че има щети по военни казарми и маркировки.

Въпреки че знаците показват, че това е военен обект, няма физически бариери, ограничаващи достъпа, а през района пресича ведомствен път, който в момента е затворен и в двете посоки. Длъжностните лица призовават шофьорите да бъдат внимателни, като посочват, че "в района има много пешеходци".

В събота префектът на департамента Шер, Филип Льо Моинг Сюрзур, трябва да се срещне с фермери и Генерална дирекция по въоръженията.

Протестен "технивал"

Това не е първият "технивал", който се провежда в региона Център-Вали дьо Лоар, и префектът на Шер е предвидил тази евентуалност.

За този дълъг уикенд е подписана заповед, забраняваща рейв партитата и "разпространението на озвучително оборудване". Отбелязвайки, че събитието се провежда, префектурата също така разреши на жандармерията да пуска дронове над лагера, за да заснема изображения.

В прессъобщение организаторите на технивала осъдиха "епидемичното разпространение на забрани" и публикуваха пародия на административен текст, в който се казва, че "всички празнични събирания като рейв партита, безплатни партита и технивали са разрешени и необходими в департамента Шер".

В този фалшив "указ" те също така оправдават избора на място, описвайки полигона като "смъртоносна лаборатория, както и база за експериментиране с всички видове оръжия от името на френската армия и частни операции".

Тъй като Бурж, столицата на департамента, беше избрана за Европейска столица на културата през 2028 г., организаторите дори призоваха Фредерик Окар, генералния делегат, отговарящ за проекта, да включи безплатното парти в програмата на културните събития.

Като цяло, анонимният текст осъжда "политическата атака срещу танцуващите тела" и призовава за изоставяне на всяко законодателство, "криминализиращо пространствата за партита".

В полезрението му е предложеният закон на депутата от "Хоризонти" Летиция Сен-Пол за "криминализиране на организирането на рейв партита", който предвижда наказание до шест месеца лишаване от свобода и глоба от 30 000 евро за "принос" към организирането на нерегистрирано или забранено музикално събиране.

Целта е борба с шумовото замърсяване, засягащо местните жители, които често са фермери.

Приета на първо четене от членовете на парламента на 9 април, инициативата вече е изпратена в Сената, въпреки че не е планирано да бъде включена в дневния ред.

Също така, законопроектът "Ripost", приет от Министерския съвет в края на март, е насочен не само към рейв партитата, но и към градските родеа, които излагат участниците и пешеходците на сериозни инциденти, както и към използването на фойерверки.

"Какво може да бъде по-достъпно от безплатно парти?"

Жан (името е променено), диджей и организатор на партита в региона на Лион, казва пред Euronews, че затягането на арсенала от наказания срещу рейв партитата го тревожи, позовавайки се на "неясните" законодателни контури и въвеждането на присъди лишаване от свобода.

"Говорим много за това между организаторите, много е проблематично. Това е цяла контракултура, която държавата иска да види да изчезва", твърди той.

Във време, когато билетите за фестивали във Франция струват около 50 евро, а дневните пропуски могат да надхвърлят 100 евро, Жан е убеден в икономическите залози:

"По-голямата част от свободната публика няма достъп до други места за партита, които са станали недостъпни."

Той осъжза "репресивния" подход, който според него тласка организаторите в "опасна територия", за да гарантира известна "сдържаност" при намесата на силите.

Заради спазването на закона и реда, Жан смята, че държавата "и могла да подкрепи" тези колективи, "като им помогне да установят рамка".

Поставяйки под въпрос отношението на властите, тридесетгодишният мъж е учуден, че French Touch, който обединява водещите артисти на френската електро сцена, ще бъде обявен за нематериално наследство на Франция през декември 2025 г., докато правителството иска да наложи „лишаване от свобода на организаторите на безплатни партита и рейв партита, и дори на участниците“.