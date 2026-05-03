ЦСКА надви Лудогорец, има точка преднина

ЦСКА излезе на точка от "Лудогорец" на третото място в елита и на 3 от ФК ЦСКА 1948 на второто място, след като победи разградчани с 1:0 в София.
Единственият гол падна още в 12-ата минута, след като Бруно Жордао центрира добре и Мохамед Брахими с глава вкара.
От този момент нататък "червените" дадоха инициатива на съперника, но направиха невероятни пропуски на контраатака. Най-големият бе на Петко Панайотов малко преди края. Брахими също пропусна. А доскорошните шампиони така и не отправиха точен удар към вратата на Фьодор Лапоухов.
Добрата новина за Христо Янев бяха картоните на Бруно Жордао и Анжело Мартино, които ги вадят за 2 мача срещу ФК ЦСКА 1948. Важното бе да се изчистят санкциите преди финала за купата.
