Дали изтеглянето на войски от Германия е начало на откъсването на САЩ от Европа?

Твърдението на канцлера Фридрих Мерц, че САЩ са "унижени" във войната си срещу Иран, предизвика нова конфронтация между Европа и президента Тръмп. Четири дни след направените коментари, Пентагонът обяви планове за изтегляне на 5000 войници от базите си в Германия.

Много експерти го виждат като междинна точка в продължаващото отдалечаване на американската армия от континента. Във Федералната република има над 38 000 активни американски войници, а в събота министърът на отбраната Борис Писториус намекна, че ходът е очакван.

"Ние, европейците, трябва да поемем повече отговорност за собствената си сигурност", заяви той.

Думите на Мерц обаче подчертаха дълбоките разделения между Европа и Тръмп относно войната в Иран и глобалната сигурност като цяло, по начин, който очевидно раздразни президента.

Говорейки в понеделник в гимназия в родния си регион Зауерланд в Западна Германия, Мерц каза на глас това, което много други лидери вероятно си мислят.

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното и американците очевидно нямат наистина убедителна стратегия", коментира той, а втривайки сол в раните, Мерц добави: "Иранците очевидно преговарят умело или много умело не преговарят... цяла нация е унижена от иранското ръководство."

Тази остра оценка, с предположението, че Ислямската република заобикаля американските преговарящи, неминуемо щеше да предизвика реакция от Тръмп, който в четвъртък публикува, че германският лидер "не знае за какво говори".

Когато в събота беше попитан за причините за изтеглянето на войските, Тръмп избегна въпроса, като намекна за още по-голямо намаление.

"Ще съкратим значително", каза той пред репортери. "И съкращаваме много повече от 5000."

Тръмп също така предложи да преразгледа разполагането на американски войски в Италия и Испания, след като изрази разочарование от липсата на подкрепа от тяхна страна във войната.

Въпреки че действието се вписва в по-широката тенденция за намаляване на ангажиментите на САЩ към Европа, то очевидно е разтревожило някои лидери на континента

Полският премиер Доналд Туск заяви в събота:

"Най-голямата заплаха за трансатлантическата общност не са външните ѝ врагове, а продължаващото разпадане на нашия съюз."

Генерал-лейтенант Марк Хертлинг, който командваше американските сили в Европа от 2011 до 2012 г., заяви в социалните медии, че намаляването на войските от Тръмп е "много, много лошо решение и импулсивна реакция, която допълнително ще навреди на нашата нация и нашите военни". Той също така посочи практическите трудности: необходимостта от създаване на казарми за 5000 души, които ще напуснат Германия.

Това, което Хертлинг, Туск и други критици споделят, е страхът, че намаляващото присъствие на САЩ подкопава трансатлантическата връзка, която е в основата на НАТО. Някои се притесняват, че това може дори да насърчи президента Путин да изпробва алианса като част от дългосрочната си стратегия за използване на разделенията в него, пишат от The Times.

Отдавна отминаха дните, откакто американските бронирани дивизии поддържаха бдението си от времето на Студената война в Германия, възпирайки евентуално съветско нашествие от изток. През 80-те години на миналия век американският гарнизон наброяваше около 250 000 души, но след разпадането на Съветския съюз той беше подложен на последователни съкращения, както и американските сили в по-широк смисъл в Европа.

Сега, както и преди 40 години, Германия остава най-голямото европейско разполагане на американски войски. С 38 000 души, това е по-малко от присъствието в Италия, 12 000, или 10 000, базирани във Великобритания.

Американското военно присъствие в Европа достигна най-ниските си нива в началото на 2000-те години, падайки под 70 000. След руската анексия на Крим през 2014 г. обаче нарастващите опасения за сигурността на източноевропейските членове на НАТО доведоха до нови разполагания, главно в Полша, което означава, че сега от тази страна на Атлантика има над 80 000 американски военнослужещи.

Част от това увеличение беше постигнато чрез поетапни "ротации" или краткосрочни разполагания в Източна Европа. Намаляването на американските сили в Германия, което вероятно ще се отрази на далекобойната артилерия и бронираните части, може да подкопае предната отбрана на НАТО в Полша и балтийските републики.

Съкращенията биха могли да навредят на военната надеждност на фронтовата линия на алианса

Но, както подчертават коментарите на Писториус, европейските страни, особено Федералната република, вече планират и харчат, приемайки, че военното присъствие на САЩ ще намалее. Британският премиер е наясно с това. В събота сутринта сър Киър Стармър предупреди:

"Трябва да погледнете Европа и да се запитате дали Европа е достатъчно силна? Не мисля, че сме."

Истинският риск сега е, че този последен спор ще нанесе повече щети на политическо ниво. Още от втората инаугурация на Тръмп, придружена от официални предупреждения към Европа от неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс и министъра на отбраната Пит Хегсет, че континентът трябва да се стреми да се защити, се умножават въпросите дали президентът наистина би спазил договорните ангажименти за защита на съюзниците от НАТО в криза.

Тръмп настоява, че ще се притече на помощ на историческите приятели на Америка отвъд Атлантика, но всичко, което кара Путин да се съмнява в това, би могло да подкопае възпирането и да го изкуши да опита късмета си военно, след като оръжията в Украйна замлъкнат.

Така че атмосферата на взаимни обвинения срещу Иран продължава, като лоялистите на MAGA спекулират за наказание на съюзниците или дори за оттегляне на Америка от НАТО. В края на краищата е много вероятно Тръмп все още да не е приключил.

Миналата седмица правителството на САЩ уведоми европейските страни, че доставките на оръжия, необходими за изграждане на техните сили или за справяне със слабостите, ще трябва да изчакат, докато Пентагонът не попълни боеприпасите си в Близкия изток. Това може да има последици за европейските системи за противовъздушна отбрана, като например ракетата Patriot, които се считат за важни за защита от заплахи от Русия и отвъд нея.

И както Тръмп намекна тази седмица, той смята, че има сметки за уреждане и с Италия и Испания. Предположенията, че той би могъл да се опита да принуди Испания да излезе от НАТО, може би са просто заплахи, тъй като конституционно не е възможно той да го направи.

Това, което Мерц направи, като изрази мнението си пред тийнейджъри в училище в Зауерланд, е да телеграфира на Тръмп твърде ясно как неговото отношение към войната в Иран е било възприето в очите на Европа. Дори броят на изтегляните войски да е малък, това говори за дълбока дисфункция в сърцето на НАТО.