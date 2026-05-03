Нова драма около Тръмп: Арестуваха мъж на голф игрището му ВИДЕО

Мъж беше задържан от агенти на Сикрет сървис на голф игрището на Доналд Тръмп във Флорида – само седмица след като въоръжен нападател се опита да атакува вечерята на кореспондентите в Белия дом.
Видео, разпространено в социалните мрежи в събота, показва как мъжът е арестуван на контролно-пропускателен пункт в Trump National Doral Golf Club в Маями.
New footage shows the moment a man was arrested at Trump Doral National Golf Club after making "physical contact" with a Secret Service agent, just one week after the shooting at the WHCA Dinner.
Authorities said President Trump was not on the property at the time of the arrest,…
Според информация той е бил задържан, след като не се подчинил на разпорежданията на охраната и влязъл във физически сблъсък с агент на Сикрет сървис. По-късно е отведен в арест в Маями и обвинен в нарушаване на обществения ред и съпротива без насилие, пише "Дейли мейл".