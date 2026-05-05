Албания си осигурила американски втечнен газ за 20 години

Световният правен конгрес ще се проведе в Тирана на 6 и 7 май, като изборът на албанската столица не е случаен. Премиерът Еди Рама подчерта, че ключова роля за това има реформата в правосъдието и трансформацията на съдебната система в страната, съобщава уебсайтът “BalkanWeb”.

„Реформата в правосъдието не беше лесен процес. Тя изискваше желязна политическа воля, трудни решения и изключителна готовност за дълбоки промени. Този процес беше възможен и днес е гарантиран от парламентарното мнозинство на Социалистическата партия. Фактът, че Албания е домакин на подобна глобална платформа за върховенството на закона, е повод за гордост за всички, но особено за нас като управление“, заяви Рама.

Министър-председателят акцентира и върху важна стъпка към енергийната сигурност и независимост на страната. Чрез стратегическо споразумение със Съединените щати и Гърция за развитието на енергийния център във Вльора Албания ще получава американски втечнен природен газ за срок от 20 години.

„След значителната инвестиция в завършването и трансформацията на ТЕЦ „Вльора“ – съоръжение, което първоначално беше изградено да работи с петрол, но ще функционира с газ – страната ще произвежда електроенергия на базата на американски втечнен газ. Това ще създаде стабилна основа за диверсифициран енергиен портфейл и енергиен суверенитет“, посочи Рама.

Той припомни и подписването на споразумение за производство на морски съдове в корабостроителницата в Пашалиман. Очаква се инвестицията да създаде около 400 нови добре платени работни места още в първия етап.

В неделя, 3 май, Рама направи изявленията си от Берлин, където откри своя изложба. След визитата в германската столица той ще отпътува за Армения, за да участва в срещата на Европейската политическа общност.