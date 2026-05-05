Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано в Сърбия

След първичния трус са станали две по-слаби земетресения

05.05.2026 | 11:23 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на село Бездан, област Войводина, Северозападна Сърбия, съобщи сръбският Републикански сеизмологичен институт, цитиран от ТАНЮГ.

Земетресението е станало тази сутрин в 2:35 ч. местно време (3:35 ч. българско).

Според данните теоретичният интензитет в епицентъра е оценен на VI степен по скалата на Меркали, което може да доведе до незначителни щети на сгради в района най-близо до епицентъра.

След първичния трус в страната бяха регистрирани две по-слаби земетресения – отново в района на Бездан (от 2,5) и в района на град Дивчибаре (от 2,3).
(БТА)

