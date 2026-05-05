BGONAIR Live

Еврокомисар: Преживяваме най-тежката енергийна криза в историята

Геополитическата непредсказуемост е висока

05.05.2026 | 11:39 ч. 30
Снимка: архив, БГНЕС

Преживяваме най-тежката енергийна криза в историята, каза днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен на съвместна пресконференция с молдовския енергиен министър Дорин Жунгиету в централата на Европейската комисия в Брюксел.

Трябва да бъдем реалисти, дори и в най-добрия случай обстановката е много сериозна, посочи еврокомисарят. По неговите думи ще бъдат необходими години за възстановяването на газовата инфраструктура в Катар, разрушена при иранския обстрел.

Йоргенсен не изключи опасността да се стигне до недостиг в доставките на изкопаеми горива в ЕС, особено на керосин. Може да се наложат политически действия и се подготвяме, добави той.

Според еврокомисаря геополитическата непредсказуемост е висока, а скокът в цените на изкопаемите горива след началото на военните удари, свързани с Иран, е довел до допълнителни разходи за 30 млрд. евро при вноса в ЕС. Енергийната зависимост не е само икономически въпрос, а и стратегическа уязвимост, обобщи Йоргенсен.
(кор. на БТА Николай Желязков)

енергийна криза Дан Йоргенсен ЕС
