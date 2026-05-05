Утре е Гергьовден, Bulgaria ON AIR провери цените на агнешкото

Цената на агнешкото месо за Гергьовден не е променена спрямо стойностите за Великден, показа проверка на Bulgaria ON AIR в столицата в навечерието на празника. Въпреки това цената остава значително по-скъпо спрямо предходната година.

Рязко увеличение

Срещаме Бисерка в навечерието на Гергьовден в столична месарница, откъдето пазарува агнешко месо за празничната трапеза. "По принцип съм на работа, обаче нека да има за традицията. Миналата година килограмът беше между 21 и 23 лева, сега е толкова – в евро обаче", каза Бисерка.

По-скъпата цена на агнешкото спрямо миналата година усеща и Борислава – а това води до компромиси.

"Компромис на пътите, в които ще ям агнешко, но да е българско и по-хубаво. Като се съберем цялата фамилия, сме около 7–8 човека. Два килограма и половина – три за Великден бяха достатъчни", сподели Борислава.

Сметката ѝ показва – само агнешкото на трапезата за Гергьовден ще струва близо 50 евро. Цената за килограм в месарницата, от която пазарува, е 16 евро.

За българина агнешкото е лукс

По-високата цена на агнешкото го превръща в лукс за много семейства.

"Става лукс по ред причини. Не мога да дам точен отговор дали е само вследствие на влизането на България в еврозоната, дали е от намаляващото производство или от опити някъде за спекула – това е комплекс от много фактори, които обуславят невъзможността на някои хора да си купят агнешко месо", заяви Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Според браншовата асоциация над половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьовден, идва от Нова Зеландия, Румъния и Македония.

На този фон гаранцията, че купуваме българско месо, остава синият печат върху него.

