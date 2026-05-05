Трайков успокои: Горива има, има и резерви за критичен сценарий

Подготвени сме за евентуални сътресения, каза служебният министър

05.05.2026 | 20:03 ч. 6
БГНЕС

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков успокои, че страната ни е подготвена за евентуални енергийни сътресения около напрежението в Близкия изток. Трайков каза още, че България разполага с достатъчни резерви от горива.

“Осигурени сме, защото не се поддадохме на изкушението да използваме резерви за контролиране на ценовите нива. Ако се случи най-критичният сценарий, имаме горива за достатъчно дълъг период от време“, каза пред БНТ Трайков.

Енергийният министър заяви, че предприетите мерки са получили висока оценка на европейско ниво.

“Подходът, който прие нашето правителство, беше признат за “златен стандарт“ в рамките на Европейския съюз. Той не е изключително щедър, но е прицелен и контролиран”, каза още Трайков.

Според него по-крайни намеси на пазара биха довели до негативни ефекти.

Най-големият проблем е инфлацията

“За мен инфлацията е най-големият риск и проблем. Инфлацията е по-висока, отколкото трябва да бъде и всички мерки трябва да се насочат натам. Това трябва да изключи взимането на нов дълг и изсипването му на пазара”, добави Трайков.

“Успяхме да приключим една 15-годишна сага с енергийно бедните. Схемата предвижда свързването в системата на много бази данни”, похвали се министърът.

