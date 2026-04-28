Опасните връзки на Ким Чен Ун

Русия, Китай и нарастващата заплаха от Северна Корея Когато руският президент Владимир Путин пътува до Пхенян през юни 2024 г., първото му посещение в Северна Корея от близо четвърт век, гледката беше поразителна. Руски знамена и портрети на Путин украсяваха столицата, където той беше посрещнат с пищна церемония по посрещане с военна почетна гвардия и групи деца, носещи балони. Но това беше очаквано; подобна пищност е отличителен белег на севернокорейската политика. По-малко очаквана беше същността на последвалата среща на Путин със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство, който двамата мъже подписаха този ден, формализира отношения, които тихо се оформяха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.: военен съюз между две държави-парии с ядрено оръжие. До октомври 2024 г. около 11 000 севернокорейски войници бяха разположени в Русия, предимно в района на Курск по североизточната граница на Украйна, за да подкрепят руските бойни операции. До края на април 2025 г. южнокорейските разузнавателни оценки показват, че присъствието на войските на Пхенян е около 15 000, а поне половината от този брой все още е разположен. Партньорството прави Корейския полуостров и по-опасно място.

Северна Корея не само е получила военни способности от Русия и опит от воденето на войната, но и задълбочаващите се икономически и дипломатически връзки между двете страни са облекчили част от натиска, който в продължение на десетилетия държеше Северна Корея подчинена на Китай. Сега, с по-голямо доверие в конвенционалната си армия и в позиция да противопоставя двама велики сили-покровители, Северна Корея е изправена пред по-малко ограничения от всякога. И ако Пхенян избере агресия срещу южния си съсед, произтичащата от това война вероятно няма да се ограничи до битка между Северна Корея и подкрепяната от САЩ Южна Корея, а ще въвлече и Русия и Китай, пише Foreign Affairs.

Корейският полуостров е една от най-опасните горещи точки в света, откакто Северна Корея, с подкрепата на комунистически Китай и Съветския съюз, нахлу в Южна Корея през 1950 г. Съединените щати ръководеха сили на ООН от 16 държави, за да защитят Южна Корея; Китай се намеси няколко месеца по-късно от името на Северна Корея. Боевете продължиха три години, спирайки едва след две години мъчителни, периодични преговори. Полученото примирие създаде демилитаризираната зона (ДМЗ), която сега служи като граница между Северна и Южна Корея. Тъй като двете страни никога не са подписали мирен договор, технически те все още са във война. Възможността за второ севернокорейско нашествие или падане на режима в Пхенян оттогава насам е движеща сила за военното планиране на САЩ и Южна Корея. През последните седем десетилетия директни сблъсъци, провокации и опасни ситуации многократно са поставяли на изпитание примирието.

През 1968 г. Северна Корея изпраща 31-членен командосен отряд в Сеул в дързък опит да убие южнокорейския президент Пак Чун-хи, а дни по-късно нейният флот превзема американския разузнавателен кораб USS Pueblo . През 70-те години на миналия век южнокорейски войници откриват, че под демилитаризираната зона са изкопани тайни тунели, а севернокорейски войници убиват двама американски офицери в Съвместната зона за сигурност на зоната, инцидент, който почти предизвиква открит конфликт. Конфронтациите в Жълто море довеждат до смъртоносни сблъсъци през 1999 г., през 2002 г. и, най-драматично, през 2010 г., когато Северна Корея торпилира южнокорейската корвета "Чхонан" , убивайки 46 моряци, а след това обстрелва остров Йонпхьонг, ранявайки и убивайки както войници, така и цивилни. Опасността на полуострова придоби ядрено измерение през 90-те години на миналия век, когато Северна Корея обяви плана си за оттегляне от Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Преговорите със Съединените щати забавиха официалното оттегляне на Пхенян до 2003 г.,

но след това Северна Корея бързо ускори разработването на оръжия, провеждайки шест ядрени теста между 2006 и 2017 г. Северна Корея е изправена пред по-малко ограничения от всякога. Днес уроците, които Северна Корея научава от Украйна, също така засилват капацитета ѝ за извършване на ограничени атаки, което увеличава вероятността един сблъсък да ескалира до обща война. Разбира се, хипотетичен конфликт на Корейския полуостров не би изглеждал съвсем по същия начин като войната в Украйна, така че опитът на Пхенян на място не би му дал решително предимство. Северна Корея би се изправила срещу по-страшен противник от този, с който се сблъска Русия, когато за първи път нахлу в Украйна : южнокорейската армия, с половин милион войници и модерно високотехнологично оборудване, планира, упражнява и складира в подготовка за севернокорейска атака повече от 70 години и вероятно към нея ще се присъединят Съединените щати в бой, като се има предвид, че около 28 500 американски войници са разположени в Южна Корея. Северна Корея обаче би имала и предимства. Тя би могла да изложи Сеул на риск, без да настъпи първа; градът и неговите над десет милиона жители са само на около 30 мили от демилитаризираната зона, в обсега на близо 6000 артилерийски системи на Северна Корея. И с по-малко от 260 километра, линията на демилитаризираната зона, преминаваща през Корейския полуостров, би била далеч по-къса от днешната фронтова линия от 1127 километра в Украйна - което би било в полза на Северна Корея още в началото, позволявайки ѝ да концентрира силите си и да нанесе мощен начален залп. След като започне война, Северна Корея, подобно на Русия, ще разчита на масирана артилерия, за да потисне южнокорейската и американската отбрана, да наруши командването и контрола и да нанесе удари по основни военни цели около Сеул. Би било малко вероятно тя да постигне въздушно превъзходство, така че сухопътните ѝ сили ще трябва да възприемат методи за разпръскване и скриване, за да избегнат въздушни атаки. И вероятно ще трябва да използва своите ракети с малък обсег по същия начин, по който Русия използва тези севернокорейски оръжия днес, за да поразява логистични възли, командни пунктове, системи за противовъздушна отбрана и инфраструктура.

Хилядите севернокорейски войници, изпратени в Русия - първото мащабно разполагане на севернокорейски сили в чужд театър на военните действия след Студената война - се учат как да правят всичко това. Северна Корея изглежда също така е осигурила трансфер на технологии в замяна на помощ на Русия в Украйна - подкрепа, която би могла да помогне на Пхенян да използва възможностите, от които би се нуждаел, за да води потенциална война на Корейския полуостров. Например, усъвършенстваната сателитна технология от Русия би дала на Пхенян по-добри данни за наблюдение и насочване, отколкото има сега, и с течение на времето би направила ракетните му сили по-трудни за скриване и по-лесни за ефективно използване. Ким одобри планове за разработване на технологии, използвани за атакуване на вражески сателити, на партиен конгрес през февруари; споразумението на Северна Корея с Русия от 2024 г. също определи космоса като област за двустранно сътрудничество.

Въз основа на опита на Русия с противосателитните системи и електронната война, Северна Корея би могла да намали собствените си технически бариери пред разработването на средства за нарушаване на космическите възможности на противника. Международни наблюдатели съобщават, че от края на 2024 г. Русия е предоставила на Северна Корея съвременни системи за противовъздушна отбрана, подходящи за защита от дронове, крилати ракети и прецизни боеприпаси. Тя е предоставила и усъвършенствано електронно оборудване за заглушаване и оперативно ноу-хау, които биха могли да помогнат на Пхенян да влоши комуникациите на Южна Корея и САЩ, да заглуши GPS и да затрудни работата на дронове по време на конфликт. Според съобщения в южнокорейската преса, цитиращи анонимни правителствени служители, през първата половина на 2025 г. Русия е предоставила на Северна Корея ключови части за ядрена подводница, вероятно включително реактор, турбина и охладителна система.

Ако докладите са точни, това все още не означава, че Северна Корея разполага с действаща ядрена подводница, способна да носи ракети, но това със сигурност би ускорило процеса на разработване. Отношенията на Русия със Северна Корея днес са различни. От 2006 до 2017 г. Москва гласува в подкрепа на всяка важна резолюция на ООН за санкции срещу Северна Корея, но сега активно подкопава международните ограничения, които е помогнала да се изградят. Най-вредното е, че през март 2024 г. Русия използва ветото си в Съвета за сигурност на ООН, за да блокира подновяването на мандата на мониторингов комитет на ООН, който документира нарушения на севернокорейските санкции - нарушения, които включват собственото снабдяване на Русия с севернокорейско оръжие за използване в Украйна. В дебатите в Съвета за сигурност руските дипломати често повтарят езика на Пхенян, описвайки разработването на ядрени и балистични ракети от Северна Корея не като нарушение на международното право, а като предвидим отговор на американската враждебност и усилия за "удушаване" на севернокорейския режим.

От 2021 г. насам Русия също така внася резолюции, призоваващи за облекчаване или отмяна на санкциите, а от 2022 г. насам използва заплахата от вето си, за да смекчи или отмени изявленията на Съвета за сигурност, осъждащи севернокорейски ракетни опити. Възпирането на Пхенян сега означава възпиране и на Пекин, и на Москва. Въпреки че Северна Корея остава икономически зависима от Китай, Русия предлага на режима финансова помощ от подписването на споразумението за взаимна отбрана през юни 2024 г. Официалната двустранна търговия на Русия със Северна Корея достигна рекордните 34 милиона долара през тази година - малка сума в сравнение с приблизително 2 милиарда долара годишна търговия на Китай със страната, но почти десетократно увеличение от търговията между Северна Корея и Русия през 2022 г. Москва също така размрази 9 милиона долара севернокорейски активи, държани в руски финансови институции през 2024 г., предоставяйки на Пхенян достъп до международната банкова система за първи път от години. Руските кораби открито пренебрегват санкциите, докато превозват боеприпаси от Северна Корея и доставят така необходимия петрол и други горива в замяна. Отношенията между Северна Корея и Русия заплашват да намалят влиянието на Китай, а Пекин реагира, като работи по-усърдно, за да спечели благоразположението на Пхенян. Китай е играл тази игра и преди, разбирайки, че неговият лост зависи от това да остане незаменим за всички съответни играчи на Корейския полуостров: през пролетта на 2018 г., дни след обявяването, че Тръмп и Ким ще се срещнат лично за директни преговори, китайският лидер Си Дзинпин се опита да създаде посредническа роля за Китай, като приветства Ким в Пекин по време на първото му пътуване в чужбина, откакто стана лидер през 2011 г. И в разрез с предишния си опит, Китай започна да се присъединява към Русия в настояването за по-снизходително отношение към Северна Корея в Съвета за сигурност на ООН. Сега Китай реагира по подобен начин на засилването на отношенията между Северна Корея и Русия.

Между 2023 и 2025 г. висши китайски и севернокорейски представители са се срещнали осем пъти, в сравнение с 25-те пъти на руските и севернокорейските представители. Но темпото на срещите на Китай се ускори в края на 2025 г. Ким пътува до Пекин през септември и проведе лична среща със Си, първият път, когато двамата лидери се срещнаха заедно от шест години. Следващия месец китайският премиер Ли Цян направи реципрочно посещение в Пхенян, превръщайки се в най-високопоставения китайски представител, посетил Северна Корея от 2019 г. насам. И двете страни издадоха изявления, призоваващи за "засилена стратегическа координация" и "задълбочено практическо сътрудничество", което предполага, че Пекин е нетърпелив да потвърди позицията си на основен покровител на Пхенян. Търговията между двете страни се възстанови до ниво, близко до това, което беше преди пандемията от COVID-19 , а сухопътните маршрути през общата им граница, които бяха затворени през 2020 г., се отвориха отново.

Подновеният интерес на Китай дава на Северна Корея повече дипломатическо и икономическо пространство за маневриране.

Ако Пекин работи усилено, за да остане незаменим за Пхенян, той ще се поколебае да подкопае тези усилия - и рискува да тласне Северна Корея още повече към Русия - като оказва натиск върху режима на Ким. Пекин би предпочел да сведе до минимум участието на Москва. Но Русия сега има нови ангажименти да защитава Северна Корея и Китай не може да ѝ попречи да ги изпълни. Освен това руското участие би затруднило Китай да защити собствените си интереси по отношение на поддържането на стабилност и запазването на влиянието си върху Северна Корея. Москва би искала да има думата кога и как да деескалира, както и по отношение на всякакви политически споразумения, сключени след конфликт, и нейните предпочитания може да не съвпадат с тези на Пекин. Като цяло Русия демонстрира по-голяма толерантност към риск и глобални безредици, отколкото Китай. И в частност в Северна Корея Русия е по-малко изложена на потенциална бежанска криза и е по-малко инвестирана в бъдещето на Източна Азия, отколкото Китай. Тъй като Северна Корея получава подкрепа както от Русия, така и от Китай, Южна Корея би се затруднила да доминира в конвенционална война. Пхенян сам по себе си разполага с приблизително 1,3 милиона активни военни, в допълнение към около 600 000 армейски резервисти и приблизително 5,7 милиона паравоенни резервисти. Южна Корея, за разлика от нея, има активни сили от около 450 000 войници, брой, който намалява: размерът на силите е намалял с приблизително 20 процента между 2019 и 2025 г., главно поради демографския спад. Добре обучената и екипирана армия на Сеул, със силно командване и контрол и интеграция с американските сили, отдавна има качествено предимство пред числено по-голямата армия на Пхенян и би могла да компенсира спада в личния си състав с още по-добра подготовка и готовност, както и с достъпни, мащабируеми технологии като дронове, кибероръжия и автономни системи, базирани на изкуствен интелект. Но руските и китайските технологии, ноу-хау и производствените възможности биха могли да подкопаят предимствата на Южна Корея.

С подкрепата на Русия и Китай за севернокорейското производство и съдействието им за системната интеграция, тяхната комбинирана отбранителна индустриална база скоро би могла да надмине южнокорейската. Те дори биха могли да надминат южнокорейския защитен механизъм - Съединените щати, които са изправени пред значителни ограничения по отношение на собствените си запаси и производство на оръжия. По-ожесточената конвенционална война и възможността за пряко участие на Китай или Русия биха направили войната на полуострова не само по-трудна за спечелване, но и по-трудна за прекратяване. Конфликтът може да се проточи с месеци, тъй като външни сили попълват боеприпасите си и се надпреварват да оформят политическия резултат. Трудно би било да се намери и решение, приемливо за всички страни, ако Северна Корея се опита да удължи процеса, като противопостави Китай и Русия една на друга. Северна Корея напоследък не е приоритет за Вашингтон.

Втората администрация на Тръмп през последната година съсредоточи вниманието си върху конфликтите в Европа, Латинска Америка и Близкия изток, а в Националната си стратегия за сигурност за 2025 г. дори не спомена Северна Корея. Националната си стратегия за отбрана за 2026 г. предполага, че Южна Корея трябва да поеме "основна отговорност за възпирането на Северна Корея с критична, но по-ограничена подкрепа от САЩ". Но Вашингтон не може просто да остави тази отговорност на Сеул. Задачата днес вече не е само възпиране на Северна Корея, а възпиране на корейски конфликт, който би могъл да въвлече Китай и Русия.

Дори Съединените щати не биха могли сами да спечелят война срещу тази група държави. Китай и Русия взети заедно имат повече кораби и подводници, военен персонал и танкове от Съединените щати. Само Китай е надминал Съединените щати по производствено производство, предимство, което става решаващо в продължителна война. Ако Съединените щати се окажат във война на Корейския полуостров, докато участват в конфликт между велики сили другаде, като например война за Тайван или в Европа, борбата на два фронта би разтегнала силите им, натоварила би логистиката им и потенциално би принудила Вашингтон да се оттегли от поне един театър на военните действия. Избягването на този сценарий изисква ангажимент от страна на САЩ сега. Силното и трайно американско военно присъствие повишава рисковете и разходите от голяма война за Китай и Русия, което прави по-малко вероятно някоя от двете страни да заложи на подкрепата на севернокорейската агресия с очакването, че може да се справи с последиците. Засилването на подкрепата на САЩ за Южна Корея може да помогне и за постигането на други американски цели за сигурност в Азия.

Вашингтон трябва да разположи повече активи на полуострова, но също така трябва да потърси съгласието на Сеул, че американските активи могат да бъдат използвани другаде, ако в региона избухне друг военен конфликт, включително китайско нападение срещу Тайван. Засега вариантите на Вашингтон се определят от съвместно изявление от 2006 г., в което той се съгласи да уважи позицията на Южна Корея, че американските сили в страната не трябва да бъдат въвличани в регионален конфликт "против волята на корейския народ"; това разбиране ще трябва да бъде актуализирано с по-задълбочено планиране за непредвидени ситуации. Междувременно Сеул вече признава необходимостта от укрепване на собствената си отбрана: в публикация в социалните медии в края на януари южнокорейският президент И Дже-мюн написа, че "би било неприемливо" страната му, "която харчи 1,4 пъти повече за национална отбрана от брутния вътрешен продукт на Северна Корея, да не може да се защити".

С по-високите южнокорейски разходи за отбрана и по-тясното сътрудничество със Съединените щати в корабостроенето, поддръжката на военноморските сили и други проекти в отбранителната промишленост, Южна Корея би могла да се превърне в основен износител на оръжие и производител на боеприпаси, което би превърнало Сеул в истински стратегически актив за Вашингтон. Ако Съединените щати не предприемат необходимите стъпки за възпиране на Северна Корея и успокояване на Южна Корея, резултатите могат да бъдат катастрофални. Войната между двамата съседи би станала по-вероятна и, предвид високата вероятност за участие на Китай и Русия, би могла да се разшири отвъд полуострова. Несигурността относно разпределението на отговорностите между Вашингтон и Сеул би могла да намали ефективността на всеки комбиниран отговор по време на криза. Съединените щати и Южна Корея вече не са изправени само срещу Северна Корея - страна, която в продължение на десетилетия беше опасна, но изолирана. Сега Вашингтон и Сеул не могат да възпрат Северна Корея, без да вземат предвид готовността на Русия да поддържа режима и готовността на Китай да се намеси във всеки конфликт. През 1950 г. Съединените щати направиха грешката да не сигнализират, че Корейският полуостров е важен - и резултатът беше тригодишна война и седемдесетгодишно примирие, което постави полуострова в опасно противопоставяне между ядрени сили. Днес Вашингтон все още може да изисква по-голям принос от Сеул, като същевременно изпълнява собствените си ангажименти за сигурност. Само силни и непоколебими Съединени щати могат да възпрат Ким, Путин и Си от агресия, която би означавала катастрофа за Вашингтон и неговите съюзници.