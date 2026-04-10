Александър Николоски: РС Македония води достойна политика за влизане в ЕС

Добре е, че водим достойна политика, не унижаваме себе си, нито собствената си нация и държава, и не коленичим, а по-скоро водим политика с достойнство и позицията ни за ЕС е ясна, заяви северномакедонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски в предаването „Само интервю“, отговаряйки на въпроси за влизането на Македония в ЕС.

„Правим това, което е по силите ни. Тук, в Плана за растеж, сме далеч пред страните в региона и това може да се види в новия доклад, който ще бъде публикуван през юни. В областта на реформите изпълняваме това, което се изисква, в другата област нямаме какво да правим и мисля, че е ясно, че София не е проблемът, а София е добро извинение да не се реши проблемът. Чакаме няколко големи столици да решат дали искат разширяване на ЕС, или не. Ако искат, проблемът с България ще бъде решен следобед.“

„Съжалявам, че съм прав, казвам за съжаление, защото предупрежденията, които дадох, не бяха предназначени да предотвратят нещо лошо, а да предупредят навреме какво ще се случи. Работата на политиците е да вземат решения въз основа на информацията, с която разполагат, но също така да информират обществеността каква е реалността и истината и по този начин обществеността се адаптира“, каза Николоски, цитиран от „Курир”.