Мицкоски: Македония трябва активно да се включи в глобалното енергийно развитие ВИДЕО

Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски участва днес в Енергийния панел в Давос, където подчерта, че Македония трябва да развива икономиката си и да премине от икономика, базирана на развитието на автомобилната индустрия, към диверсифициране на портфолиото си и да бъде значим играч, отчитайки представянето и потенциала, които предлагаме в енергийния сектор, пише „Нова Македония”.

„Днес имахме, бих казал, много успешни и вдъхновяващи срещи с голям брой мултинационални компании, по теми в областта на енергетиката, здравеопазването и високите технологии. От наша страна бяха представени инвестиционни възможности в Македония – нещо, което ще означава добавена стойност за македонските граждани – подчерта премиерът Мицкоски във видео изявление от Давос.

Той добави, че би искал особено да се съсредоточи върху втората част на деня, а именно върху Енергийния панел, където беше активен участник и лектор заедно с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, и на който присъстваха световни лидери в енергийния бизнес, компании от всички континенти, и бяха обсъдени очакванията и плановете за развитие на енергетиката през следващите години.

„Защо точно в областта на производството на електроенергия. Това, което мога да заключа в резултат на този панел за енергетиката, са три неща. Първото нещо е, че през следващите години нуждата от енергия в света ще расте, но нуждата от електроенергия ще расте 2,5 пъти по-бързо. И ние тук като Македония, като държава, не трябва да бъдем ням наблюдател, а активен актьор и участник, и тук трябва да рестартираме всички онези може би забравени енергийни проекти в миналото, като Чебрен и Галище, Бошков мост и останалите, и да предложим потенциала за инвестиции във възобновяеми енергийни източници на голям брой инвеститори, които проявиха несъмнен интерес към дискусиите след края на панела”, каза още Мицкоски.

Той посочи още, че това е необходимо, защото в следващите години развитието на човечеството ще включва и развитието на изкуствения интелект, а с него и така наречените центрове за данни, които, както казва той, „работят не на енергия, а на електричество“.