Муцунски и той с условие: Без гаранции за ЕС, няма конституционни промени в РСМ

Министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски заяви пред парламентарната комисия по външни работи, че напълно подкрепя изявлението на премиера, че страната не може да бъде подготвена да направи конституционни промени без ясни гаранции и ясна предвидимост на европейския си път, предава "Курир".

Той припомни изявлението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който преди около година заяви, че страната ни трябва да получи допълнителни гаранции, но и на министъра на външните работи на Белгия, който преди няколко дни в Скопие заяви, че на нас като държава трябва да ни бъдат дадени допълнителни уверения.

"Защо? Защото трябва да разгледаме практиката спрямо нашата страна. Това е практика от 30 години на отстъпки, повечето от които отстъпки от национален характер с обещание за предвидимост, и след няколко месеца отново сме поставени в абсолютно същата ситуация", каза Муцунски.

Той посочи, че едновременно с това ще говори открито за подхода на правителството на съседна България, защото не става въпрос само за конституционни изменения.

"Нека да разгледаме практиката на съседна България да блокира нашата инициатива за членство в "Три морета", инициатива, която няма нищо общо с ЕС, но България отново решава да използва правото си на вето в тази международна инициатива. Трябва да се изгради доверие, трябва да действаме добросъвестно, но в същото време не можем да бъдем лековерни, защото някой ни казва просто да го направим и пътят ще бъде ясен за вас отсега нататък", подчерта Муцунски.

Няма дилема в коя геостратегическа посока се движи страната, казва той, но в областта на националния интерес, въпросите, свързани с историята, езика и идентичността, трябва да сложим крайна, а не просто точка и удивителен знак, тук страната не е готова за преговори.

"Нашата позиция има две основи", обясни той. "Първо, необходимостта от институционални гаранции, целящи да потвърдят, че в периода преди преговорите за присъединяване на страната ни, македонската идентичност, език, история и култура, както и уникалността, която те притежават, няма да бъдат част от преговорите за присъединяване и няма да представляват условие за напредък по пътя ни към пълноправно членство. Вторият аспект, каза министър Муцунски, е нашето очакване съседна България да спазва задълженията си по международното публично право в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека, задължение, потвърдено от ЕСПЧ, и е свързано с регистрацията на организации на македонци, живеещи в България. Фактите говорят сами за себе си. Всъщност сме по-близо до Европейския съюз (ЕС). Вярно е, че нямаме отворени преговори за присъединяване с ЕС, но същевременно е факт, че разполагаме с инструмент от ЕС. Той се нарича програма за реформи. Подчертавам, че програмата за реформи не може да замести преговорите за присъединяване, но може да бъде изключително полезен инструмент за придвижване на процесите напред, което след това ще улесни, когато започнем преговорите за присъединяване", заяви министърът на външните работи и външната политика Тимчо Муцунски на днешното заседание на Комисията по външна политика, отговаряйки на въпрос на депутата Халил Снопче дали сме по-близо до ЕС днес.

"Ако търсите отговор "да" или "не", простият отговор е "да", без съмнение. Що се отнася до политическите предизвикателства, е трудно да се даде гледна точка за това кога бяхме по-близки и кога по-далечни. Всички си спомняте, когато се случи смяната на конституционното име на държавата, така че всички ни обещаха, че от този момент нататък ще бъдем много по-близки от всякога. Е, след няколко месеца видяхме как тази реторика се промени напълно и от най-близки станахме най-далечни", заяви Муцунски.

Процесите с ЕС, подчерта той, ние ценим и се стремим да ги провеждаме въз основа на обективни и меритократични критерии.

"И ако ме питате въз основа на обективни и меритократични критерии, които са част от фундаменталните ценности на ЕС, част от политиката на разширяване, дали страната е по-близо или по-далеч, за мен е ноторен факт, че страната е по-близо до пълноправно членство в ЕС. Но ние не отричаме и не бягаме от факта, че имаме двустранно политическо предизвикателство", добави Муцунски.

Той заяви, че не може да бъде рецензент на резултатите от изборите в България, които според него отразяват демократичната воля на гражданите и е без значение дали субективно ни харесват, или не.

"Гражданите решиха кое правителство ще ръководи България и ние сме длъжни да изградим уважение и доверие с това правителство, но очакваме уважението и доверието да бъдат двупосочна улица, както ние ги даваме, така и да ни бъдат върнати по същия начин. Нашата цел е незабавно да започнем диалог, когато се сформира новото правителство в съседна България. Много важна част от този диалог е преодоляването на това предизвикателство, на този несправедлив спор, но има и текущи проблеми в двустранните отношения. Споменахме Коридор 8, но има и други важни елементи, които трябва да продължим напред в интерес на бизнес общностите и в интерес на туризма, за обикновените граждани", каза Муцунски.