ЕС се подготвя за разговори с Владимир Путин

ЕС се подготвя „за потенциални“ разговори с руския президент Владимир Путин, съобщи днес в. „Файненшъл Таймс“, като се позова на високопоставен официален представител, предаде Ройтерс.
Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.