Мъж от САЩ застреля жена си и децата им, после себе си

Четиричленно семейство бе открито мъртво в дома си в Хюстън, Тексас.

Матю Мичъл и съпругата му Тай Мичъл, заедно с двете им малки деца, са били намерени с огнестрелни рани в дома си в квартал River Oaks, съобщиха ABC 13 и People във вторник, 5 май. Смята се, че са загинали при убийство и самоубийство, като според властите доказателствата на място показват, че "мъжът е застрелял трите жертви, а след това е застрелял себе си".

В прессъобщение, разпространено от Houston Police Department, двойката и децата им не са посочени поименно, но полицията потвърждава, че заподозреният мъж е бил на 52 години. Жената е била на 39 години, момичето - на 8 години, а малкият ѝ брат - на 4 години.

Полицията е открила семейството мъртво около 17:25 ч. местно време в понеделник, 4 май, се казва в съобщението.

Служителите на реда са реагирали на сигнал за проверка на благосъстоянието в дома, тъй като близките не били чували и не били виждали семейството от предишната вечер. След като влезли вътре, полицаите открили четирима души в безсъзнание.

Близките на Ти Мичъл потвърдиха трагедията

"С разбито сърце споделяме, че сестра ми Тай и обичаните ѝ деца Мая и Макс починаха снощи", написа сестрата на Тай, Ли Май, във Facebook публикация във вторник.

"Семейството ни скърби дълбоко и моли за лично пространство в този изключително труден момент. Информация за погребението ще бъде споделена, когато бъде налична. Благодарим ви за разбирането и подкрепата", добави тя.

Ли Май сподели и няколко снимки на Ти с двете ѝ деца. На всички кадри тримата са широко усмихнати, докато прекарват време заедно навън.

Семейство зад популярни ресторанти в Хюстън

Матю и Ти Мичъл са били собственици на два ресторанта в Хюстън. През октомври 2019 година те откриват Traveler's Table - популярно заведение, което предлага модерен прочит на ястия от цял свят, сред които Pad Thai и Jamaican Jerk Pork. През 2024 година двамата отварят и втори ресторант - Traveler's Cart.

Британи Майснър, която е работила като пиар специалист на Ти, сподели в социалните мрежи почит към своята "голяма приятелка".

"Наистина няма думи. Ти беше не само клиент, но и голяма приятелка. Тя беше отдадена майка и бизнесдама, и сме напълно съсипани и с разбити сърца отново и отново", написа Майснър към Instagram галерия

Британи добави, че Ти винаги е търсела следващото приключение и че двете са се забавлявали страхотно заедно.

"Тя ще липсва безкрайно на много хора, включително на нашия екип, който имаше привилегията да разказва историята ѝ през последните няколко години", добави тя.