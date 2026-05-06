Иран разглежда предложението на САЩ, Израел в неведение

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви за новинарска агенция ИСНА, че Ислямската република разглежда отправените от САЩ предложения за прекратяване на войната и че ще представи своята позиция пред Пакистан.

Багаи направи този коментар, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време".

Тръмп днес написа в социалната мрежа Трут соушъл, че ако иранците приемат предложението, войната ще приключи. "Ако не се съгласят, започват бомбардировки и, което ще е жалко, много по-мащабни и интензивни отпреди", добави той.

Представител на иранските власти заяви за новинарска агенция Тасним, че използването на "заплашителен език по отношение на Иран е неефективно и може да влоши ситуацията за САЩ".

Американската медия "Аксиос" днес публикува информацията, че Белият дом смята, че е все по-близо до подписването на меморандум за разбирателство с Техеран за прекратяването на войната. "Аксиос" посочва, че САЩ очакват през следващите 48 часа Иран да отговори на няколко ключови предложения. Двама американски представители са заявили пред "Аксиос", че Вашингтон и Техеран не са били толкова близо до сключването на споразумение от началото на войната.

Агенция ИСНА обаче пише, че "според достоверна информация… части от публикуваното от "Аксиос" съдържание относно иранско-американското споразумение, представлява чиста медийна спекулация". "Иранският преговорен екип в момента разглежда единствено "прекратяването на войната" и ядрения въпрос изобщо не е бил обсъждан на този етап от преговорите", пише още иранската новинарска агенция.

Според "Аксиос" меморандумът за разбирателство се състои от 14 точки, които са били договорени между Тръмп, неговите специални пратеници – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, и няколко официални представители на Иран.

Преговорите са се водили както директно, така и чрез посредници.

Настоящият вариант на меморандума предвижда да се обяви край на войната в региона и да се започне 30-дневен период на преговори.

Преговорите по подробно споразумение за отваряне на Ормузкия проток, ограничаване на иранската ядрена програма и отмяна на американските санкции могат да се проведат в Женева.

Докато продължават консултациите, ограниченията на корабоплаването в Ормузкия проток постепенно ще бъдат отменяни. Това важи както за Иран, така и за САЩ.

Ако преговорите се провалят, американските сили могат отново да блокират иранските пристанища и да подновят военните си действия, отбелязва американската медия.

Срокът на мораториума върху обогатяването на уран е предмет на активни преговори. Три източника на "Аксиос" казват, че е възможен компромисен минимален срок от 12 години.

Иран официално предложи мораториум от пет години, а САЩ досега настояваха за 20 години.

Освен това САЩ искат да бъде включена клауза, съгласно която всяко нарушение от страна на Иран на постигнатите договорености относно обогатяването на уран да доведе до удължаване на мораториума. След изтичането му Иран ще може да обогатява уран с чистота от не повече от 3,67%.

Израел не знае за потенциално американско-иранско споразумение

Израел не знае американският президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран, което ще сложи край на войната и ще проправи път към премахване на блокадата на Ормузкия проток, заяви днес израелски представител, цитиран от Ройтерс.

Той каза, че вместо това Израел се готви за ескалация на военните действия.

Междувременно началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир обеща днес в Южен Ливан да унищожи “Хизбула” и заяви, че армията е готова да предприеме нова офанзива срещу Иран, ако е необходимо.

“Ще използваме всяка възможност за последващо унищожаване на “Хизбула” и продължаваме да ги отслабваме”, каза Замир, които пристигна на посещение на израелските войници, разположени в района около ливанския град Хиам.

Армията освен това е в “повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция” срещу Иран, ако е необходимо, с оглед “консолидирането на нашите сили и последващо отслабване на режима”, добави той.