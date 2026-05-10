Белият дом разкри програмата на Тръмп в Китай

Тръмп пристига в сряда вечерта

10.05.2026 | 23:15 ч.
Снимка: Reuters

Говорителка на Белия дом съобщи детайли около предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, предаде Reuters.

Тръмп ще пристигне в Пекин в сряда вечерта. В четвъртък ще се състои официалната церемония по започване на визитата, а вечерта ще има държавен прием в чест на американския президент.

В петък е предвиден официален обяд преди отпътуването на Тръмп.

По време на визитата ще бъде обсъдено създаването на съвместен търговски съвет и съвет за инвестиции. Китай и САЩ ще разговарят още за аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката.

По думите на говорителката на Белия дом Тръмп планира да приеме китайския президент Си Дзинпин на ответна визита в САЩ по-късно тази година.

Reuters съобщава още, че според високопоставен американски представител Тръмп и Си вероятно ще обсъдят подкрепата на Китай за Иран и Русия.

Същият източник посочва, че Вашингтон има притеснения, свързани със сигурността около изкуствения интелект, и темата може да бъде засегната по време на разговорите в Пекин.

Споразумението за редкоземни елементи между САЩ и Китай все още е в сила, а удължаването му ще бъде обявено в подходящ момент, заяви високопоставен американски представител пред журналисти.

Доналд Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в Пекин на 14 и 15 май, пише БТА.

