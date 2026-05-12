Родригес отговори на Тръмп: Венецуела не е колония, а свободна страна

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви пред журналисти, че страната ѝ няма планове да стане 51-ият щат на САЩ, в отговор на президента Доналд Тръмп, който заяви, че "сериозно обмисля“ този ход.

Родригес говори в Международния съд в Хага в последния ден от изслушванията по спор между страната ѝ и съседна Гвиана относно огромния богат на минерали и петрол регион Есекибо.

"Ще продължим да защитаваме нашата цялост, нашия суверенитет, нашата независимост, нашата история“, каза Родригес, която пое властта през януари след военна операция на САЩ, която свали тогавашния президент Николас Мадуро. Венецуела "не е колония, а свободна страна“, добави Родригес, цитирана от АР.

В интервю за Fox News от вчера Тръмп заяви, че "сериозно обмисля да направи Венецуела 51-ви щат на САЩ“, според публикация на съводещия на Fox News Джон Робъртс в социалните мрежи. Белият дом не отговори веднага на искане за коментар по въпроса.

Тръмп е правил подобни коментари и за Канада.

По-късно говорителят на Белия дом Анна Кели отказа да коментира плановете на Тръмп. Кели каза, че президентът е "известен с това, че никога не приема статуквото“ и похвали Родригес за "невероятно сътрудничеството му“ със САЩ.

Родригес потвърди думите на Белия дом и каза, че венецуелските и американските представители са във връзка и работят по "сътрудничество и разбирателство“.

Преди да отговори на коментарите на Тръмп, Родригес защити претенциите на страната си към Есекибо пред най-висшия съд на ООН, като заяви пред съдиите, че политическите преговори, а не съдебно решение, ще разрешат вековния териториален спор.

Територията от 62 000 квадратни мили, която съставлява две трети от Гвиана, е богата на злато, диаманти, дървен материал и други природни ресурси. Тя се намира и в близост до огромни офшорни петролни находища, които в момента произвеждат средно 900 000 барела на ден.

Този добив е близък до дневното производство на Венецуела от около 1 милион барела на ден и е превърнал една от най-малките страни в Южна Америка в значителен производител на енергия.

Венецуела смята Есекибо за свой още от испанския колониален период, когато районът на джунглата попадаше в нейните граници. Но решение от 1899 г. на арбитри от Великобритания, Русия и Съединените щати определя границата по река Есекибо до голяма степен в полза на Гвиана.

Венецуела твърди, че споразумение от 1966 г., сключено в Женева за разрешаване на спора, на практика е анулирало арбитража от 19-ти век. През 2018 г. обаче, три години след като ExxonMobil обяви значително откритие на петрол край бреговете на Есекибо, правителството на Гвиана се обърна към Международния съд и поиска от съдиите да потвърдят решението от 1899 г.