Helpbook: Сигнали за агресивни и опасни кучета от различни градове

Справянето с агресивни бездомни кучета изисква както познаване на правилното поведение при среща, така и информираност за това как да се подаде официален сигнал към властите. Сигнали за агресивни кучета се подават към ОП „Екоравновесие“ чрез контактния център на Столична община - Call Sofia или към общинската администрация на съответния град.

Може да използвате и платформата Helpbook.info за публично регистриране на проблема.

Наш изплашен потребител от град Кюстендил ни сигнализира за огромно бездомно куче, което е обгрижвано, но често проявява агресия: „Днес се опита да ме ухапе и вече от доста съседи чувам, че са нападнати. Не мога да вляза или изляза от блока си спокойно. Направихме забележка на собственичките, но го затварят за малко и след това пак е по улицата. Моля да предприемете спешни мерки, за да не се повтарят тези неща, има малки деца, които са ужасени.“ (целият сигнал - тук)

Писаха ни и от град Варна за глутница кучета, от които малко дете се оттървало на косъм. (целият сигнал - тук)

В столичния квартал "Бояна" се носи непоносима миризма от частен имот, а в двора се отглеждат повече от десет кучета: „Поради липса на ограда на двора излизат от имота безконтролно. Преминаването покрай къщата по тротоара е опасно - кучетата лаят всеки минувач и поради липса на ограда могат да нападнат минувачи. Преминаването по тротоара с дете и особено с дете на колело е много опасно. Моля за взимане на мерки и обезопасяване на къщата - миризмата, която се носи от нея, е много тежка и постоянна, а кучетата са опасни и се разхождат из квартала като глутница.“ (целият сигнал - тук)

Експертите съветват при среща с агресивно куче да се спазват четири основни правила: запазете самообладание, избягвайте зрителен контакт, застанете неподвижно, използвайте защита. С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.