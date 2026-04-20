Лавров: Моралното лидерство на Русия ще бъде търсено след края на кризата

Моралното лидерство на Русия на международната сцена ще бъде необходимо повече от всякога след края на настоящата криза. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на заседание на Съвета на Парламентарната асамблея на Организацията на Договора за колективна сигурност (ПА на ОДКС), предава ТАСС.

„Убеден съм, че ние запазваме морално лидерство на международната сцена, което винаги е било търсено. След като настоящата ситуация, надяваме се сравнително скоро, приключи, моралното лидерство ще бъде по-търсено от всякога. Именно на тази основа ние предлагаме на нашите партньори, включително принципа за суверенно равенство на държавите, който Западът никога не е спазвал в нито една дипломатическа, военна или кризисна ситуация от основаването на ООН“, каза още Лавров.

„На тази основа ще участваме съвместно и активно в процеса на разработване на контурите на бъдеща архитектура на равна и неделима сигурност в евразийското пространство. Виждаме ОДКС като структура, която би могла да се превърне в един от носещите стълбове на такава архитектура за сигурност“, добави Лавров.