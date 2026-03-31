Лавров: Плановете на САЩ за смяна на режима в Иран и Венецуела са заради петрола

Войната в Близкия изток може да прерасне в по-широк конфликт, предупреди руският министър

31.03.2026 | 14:38 ч. Обновена: 31.03.2026 | 14:44 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че плановете на САЩ да предизвикат смяна на режима в Иран и Венецуела целят придобиването на по-голям контрол върху петролните и газовите ресурси на двете страни, предаде Ройтерс.

Лавров заяви, че САЩ и Израел не искат отношенията на Иран със съседните му страни да се нормализират и предупреди, че войната в Близкия изток може да прерасне в по-широк конфликт.

Американският президент Доналд Тръмп обясни вчера, че според него САЩ са постигнали смяна на режима чрез въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република. 
(БТА)

Русия САЩ Иран Венецуела
