Доналд Тръмп отрича: Не се е разбирал с Путин за Донбас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да има разбирателство между него и руския президент Владимир Путин Русия да получи целия украински регион Донбас в Източна Украйна.

Забележките идват в момент, когато териториалните искания на Русия остават основната пречка в мирните преговори, за които САЩ посредничи. Информацията за бъдещето на Донбас подхранва опасенията на Киев, че Вашингтон може да подкрепи позицията на Москва, пише Kyiv independent.

"Не“, каза Тръмп, когато репортери го попитаха дали той и Путин са се разбирали, че Русия трябва да получи целия Донбас.

Крехка червена линия

Украйна твърди, че замразяването на настоящата фронтова линия е най-реалистичната основа за прекратяване на огъня. Междувременно Русия настоява украинските сили да се изтеглят от части от Донбас като условие за всяко споразумение – искане, което Киев отхвърли.

Президентът на САЩ също така заяви, че вярва, че войната на Русия наближава края си и че Москва и Киев се приближават до споразумение, повтаряйки подобни коментари, направени дни по-рано от Путин.

"Краят на войната в Украйна... Наистина мисля, че е много близо“, каза Тръмп пред репортери минути преди да се качи на Air Force One.

Коментарите на американския президент последваха коментарите на Путин, направени на 9 май по време на пресконференция в Кремъл след смаляните с мащаб чествания на Деня на победата.

На въпрос за възможността да пътува до Русия като част от дипломатическите усилия, Тръмп заяви, че ще направи "всичко необходимо“, за да посредничи за мирно споразумение, добавяйки, че то "се приближава“.

Преговорите между Украйна и Русия, посредничени от САЩ, остават в застой повече от два месеца, докато Вашингтон все повече измества фокуса си към Иран и свързаните с него дипломатически усилия.

Докато Киев се стреми да възобнови преговорите, руският външен министър Сергей Лавров заяви през април, че преговорите с Украйна в момента не са приоритет за Москва.

Нова балистична ракета

Русия изпробва нова междуконтинентална балистична ракета, която Путин приветства като "най-мощната в света“. Той твърди, че ядрената ракета "Сармат“ ще влезе в бойна експлоатация в края на годината.

А руските атаки срещу родния град на Зеленски, Кривой Рог, вчера убиха двама и раниха четирима, включително деветмесечно момиченце, чийто крак беше отрязан, каза областният управител, добавя The Independent.