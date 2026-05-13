Гюров за свалената охрана на Пеевски и Борисов: Смелостта не бива да е сезонно явление

Бившият служебен премиер Андрей Гюров коментира във Facebook решението за сваляне на охраната от НСО на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заяви, че самият той се е отказал от държавна охрана веднага след края на мандата си.

"Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта. Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност", написа Гюров.

"Властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост", посочи бившият премиер.

Коментарът идва след свалянето на охраната на Пеевски

Позицията на Гюров идва, след като Делян Пеевски съобщи, че охраната му от НСО е била свалена с решение на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО", написа Пеевски във Facebook.

Той добави, че още през декември е поискал оценка дали има промяна в обстоятелствата, наложили охраната му.

"С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", коментира още лидерът на "ДПС - Ново начало".

Малко по-късно депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи, че охраната на Бойко Борисов също е била свалена.

"Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на господин Борисов е свалена. Това през всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално", заяви Дончев.

Гюров: Смелостта не трябва да е сезонна

В публикацията си Андрей Гюров подчерта още, че МВР е свалило охраната на Пеевски без предварителни договорки и политически сделки.

"МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите", заяви той. "Смелостта не бива да е сезонно явление", добави Гюров.