Как Украйна връща битката обратно към Русия в Крим

Войната на Русия срещу Украйна започна през 2014 г. с превземането и анексирането на Крим. След пълномащабното нахлуване през 2022 г. полуостровът служи като критична площадка за операции в Южна Украйна. За Киев влошаването на позициите на Русия там се превърна в централна стратегическа цел. След разпадането на Съветския съюз Кремъл никога не е приемал Крим за установена украинска територия. През 1994 г. Украйна предприе решителни действия, за да спре подкрепяния от Русия сепаратистки лидер Юрий Мешков да изтегли полуострова от орбитата на Киев. Кризата с остров Тузла през 2003 г. показа, че Кремъл не е изоставил усилията си, предвещавайки предстоящата по-голяма конфронтация. Още преди 2022 г. украинската военна разузнавателна служба, известна като Главно разузнавателно управление (ГРУ), идентифицира Крим като постоянна заплаха. Украинското разузнаване настояваше за по-агресивни операции много преди пълномащабната война, дори когато Вашингтон се опитваше да управлява рисковете от ескалация. Както по-късно каза един американски служител: "Винаги трябваше да уважаваме тези червени линии. Но те мразеха, че имахме толкова много червени линии." През август 2016 г. украински екип за военно разузнаване, според съобщенията ръководен от Кирило Буданов, който по-късно ще ръководи организацията, извърши тайно нападение в окупирания Крим. Руските власти заявиха, че сблъсъкът е довел до смъртта на множество руски служители по сигурността, което е алармирало както Вашингтон, така и Москва. Тогавашният вицепрезидент Джо Байдън предупреди Киев, че "това не може да се повтори", докато руският президент Владимир Путин обеща, че Русия "няма да позволи подобни неща да се провалят", пише за TNI журналистът Дейвид Кириченко.

От 2022 г. насам Киев засили усилията си за отслабване на контрола на Русия върху това,

което Путин третира едновременно като стратегически актив и като символ на руската мощ. Атаката през октомври 2022 г. на Керченския мост бележи повратна точка. Камион бомба детонира на моста, запалвайки горивен влак, повреждайки ключови участъци и вдъхновявайки вирусна украинска песен, подиграваща се с предполагаемата неуязвимост на моста. Украйна продължи да атакува моста и неговата поддържаща инфраструктура.

"Въпреки многобройните руски опити да осигурят активите на полуострова, украинските дронове все още успяват да нанесат разрушения", каза Самюъл Бендет в интервю за автора, доцент-старши сътрудник в Центъра за нова американска сигурност.

През април украинското военно разузнаване заяви за удари по два десантни кораба и радарна станция в Севастополския залив, което подчертава уязвимостта дори на силно защитени военноморски активи. По-късно същия месец украинските военноморски сили съобщиха за удари по патрулни лодки, охраняващи моста през Керченския мост.

"Вероятно е, че независимо от вида многослойна отбрана, която руската армия може да има там, украинската армия ще намери комбинация от системи и тактики, за да се справи с това", каза Бендет.

Украинските военноморски дронове са силно активни по крайбрежието на Черно море край Крим от 2023 г. Серхий Кузан, председател на Украинския център за сигурност и сътрудничество, заяви в интервю, че Русия е отделила значителни ресурси за защита на моста.

Украйна вече демонстрира въздействието на този подход в морето. Според Министерството на отбраната на Украйна, до началото на 2026 г. приблизително 30 процента от руския Черноморски флот е бил унищожен или сериозно повреден, което принуждава Москва да изтегли ключови активи от Крим. Бен Ходжис, бивш командир на силите на американската армия в Европа, твърди в началото на войната, че Крим първо трябва да бъде изолиран, а след това да бъде направен непригоден за руско военно убежище.

Украйна предприе по-широки усилия за неутрализиране на руската противовъздушна отбрана в Крим. Ударите по радарни системи, батареи за противовъздушна отбрана и логистични възли постепенно намалиха плътността на руското покритие. Както каза пред автора Тарас Кузьо, професор по политология в Националния университет "Киево-Могилянска академия", "Украйна унищожава руските системи за противовъздушна отбрана навсякъде, не само в Крим, за да създаде безопасни коридори за удари със среден и дълъг обсег зад руските линии."

Сред руските системи се появява системата за противовъздушна отбрана "Тор". Целта не е просто да се унищожат отделни системи, а да се направи полуостровът все по-труден за използване от Русия като сигурна тилова база. Голяма част от този натиск се оказва от HUR, украинското военно разузнаване. Едно звено с дронове HUR, известно като "Призраци", се очерта като ключова сила зад кампанията в Крим, специализирайки се в удари на среден обсег срещу високоценни цели. Техните операции са фокусирани върху някои от най-ценните компоненти на руската мрежа за противовъздушна отбрана, включително системите С-300 и Бук, радари за ранно предупреждение и командни машини.

"Първото поразяване на радарите е от решаващо значение, тъй като те са най-важните, скъпи и най-трудните за подмяна компоненти на всяка мрежа за противовъздушна отбрана", каза в интервю Люк Кофи, старши сътрудник в Института Хъдсън. "С Крим мисля, че Украйна играе дългата игра, като постепенно подкопава руската отбрана."

Данните от отворени източници показват мащаба на този натиск: почти половината от ударите на Украйна със среден обсег са насочени към руски системи за противовъздушна отбрана.

Димко Жлуктенко от 413-ти полк за безпилотни системи на Украйна заяви в интервю за автора, че украинските дронове са особено ефективни в този вид кампания, защото бойното поле възнаграждава бързата адаптация между мерките и контрамерките. Украинските производители могат бързо да коригират проектите въз основа на пряка обратна връзка от фронтовата линия, докато мащабното производство помага на Киев да поддържа темпото на операции със среден и дълбок обсег на по-ниска цена.

През последните месеци украинските сили за безпилотни системи също увеличиха насочването си към руски ракети земя-въздух, радарни и системи за електронна война. Анализаторът на отворени източници Кайл Глен е преброил близо 80 такива удара в Русия и окупираните територии през март и април, което е увеличение с около 300 процента в сравнение с нивото, наблюдавано в края на 2025 г. Колективният проект "Точний", който проследява войната на Русия срещу Украйна, отбелязва в доклад от март 2026 г., че Крим е отговорен за 100 от 173-те потвърдени и геолокирани украински удара, които е идентифицирал.

Докладът също така заключава, че "от началото на 2025 г. усилията на Украйна са фокусирани върху изтощаване на възможностите за противовъздушна отбрана на руските сили в Крим". Киев Индепендент съобщи през март, позовавайки се на източник в украинската агенция за вътрешна сигурност, че "систематичните специални операции на СБУ в Крим са насочени към унищожаване на военната инфраструктура, която Русия използва, за да атакува Украйна".

Съобщава се, че украински дронове FP-2 също са ударили авиобаза Кировско миналия месец, унищожавайки четири руски дрона "Орион", радар P-37 и повреждайки инфраструктурата на базата, показвайки как Киев използва по-тежки дронове със среден обсег, за да удари тила на Русия.

"В началото почти всички украински атаки се провалиха, но постепенно с течение на времето те станаха по-успешни", каза анализаторът на отворен код Андрю Перпетуа в интервю с автора. "В началото видяхме много големи украински атаки с дронове, при които почти всеки дрон беше свален, но 1-2 единици противовъздушна отбрана можеха да бъдат повредени."

Русия инвестира сериозно в нова военна инфраструктура в окупираната южна Украйна,

особено около Мариупол, за да създаде алтернативни коридори за доставки до Крим и да намали зависимостта от Керченския мост. Но украинските удари все по-често достигат и до тези маршрути.

След като заяви, че украински дронове патрулират пътища до 160 километра зад руските линии, украинският корпус "Азов" написа:

"Азов се завръща в Мариупол."

Тъй като по-новите системи като дрона с изкуствен интелект Hornet разширяват способността на Украйна да атакува логистиката по-дълбоко зад фронта, Москва може да бъде принудена да се разчита отново на контролно-пропускателния пункт Керчен, който години наред се опитваше да направи по-малко важен. Този систематичен подход дава възможност за нова фаза на операции, при която дронове и прецизни удари могат да проникват по-дълбоко в полуострова по-често.

"Стратегията на Украйна срещу руската противовъздушна отбрана винаги е била насочена към причиняване на щети за много дълъг период от време", каза Перпетуа.

Резултатът не е незабавен колапс на руския контрол, а постоянна ерозия на отбранителната му архитектура. Както отбеляза бившият украински министър на отбраната Андрей Загороднюк, ударните дронове със среден обсег позволяват на Украйна да поддържа постоянен натиск върху руските сили, усложнявайки тяхното движение и координация, без да е необходимо пълно въздушно господство.

Александър Харченко се оплака, че Украйна е "мобилизирала скромните си ресурси", е възприела технологията на дронове и сега "се стреми с всички сили към война с роботи". Разположен на около 1000 километра (621 мили) от Украйна, регионът илюстрира по-големия проблем на Русия: страната е просто твърде обширна, за да бъде защитавана навсякъде.

"Чрез дронове с голям обсег, крилати ракети, морски системи и специални операции Украйна многократно е удряла икономическия гръбнак на военните усилия на Русия", каза Ходжис в интервю.

Всяка система, насочена към защита на отдалечени петролни терминали, пристанища и Москва, стеснява отбранителния марж на Русия другаде.

"Атакуващият систематично изчерпва противовъздушната отбрана", написа руският Telegram канал Rybar, който има над 1,5 милиона абонати. "Целта обаче може да е не само да се удари самият парад, но и да се принудят руските сили да преразположат системи за противовъздушна отбрана по-близо до Москва, за да защитят столицата."

С разширяването на обхвата на украинските дронове, дори Кремъл трябва да отчете възможността войната да нахлуе в най-защитените пространства на Русия. Докладите за засилена сигурност около Путин и разширени мерки срещу дронове в Москва сочат същата реалност: разстоянието вече не е защита.

През октомври 2022 г. украинският президент Володимир Зеленски заяви, че войната е започнала с Крим и ще завърши с неговото освобождение. Кампанията на Украйна сега превръща това политическо твърдение във военна стратегия. Това може също да даде на Киев по-силна карта в бъдещи мирни преговори. Ако натискът върху Крим нарасне до степен, че Москва трябва да обмисли дали полуостровът остава устойчив като военен център, Украйна би получила много по-значимо предимство от задържането на малки части от руска територия в Курск. Кремъл сега е изправен пред проблем, на който няма лесен отговор. Той може да подсили Москва и да остави Крим по-изложен или да защити полуострова, като същевременно приеме по-голяма уязвимост по-близо до столицата. Украйна не е нужно да налага колапс. Тя просто трябва да продължи да налага този избор.