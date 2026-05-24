Иран и САЩ могат да подпишат мирно споразумение до няколко часа

Иран и САЩ могат да подпишат мирно споразумение в рамките на часове, заяви Марко Рубио в неделя, след като президентът Тръмп заяви, че окончателните детайли са били "до голяма степен договорени".

Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство ще бъде обявен "скоро" и ще включва споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток.

"Споразумението е до голяма степен договорено, подлежи на финализиране между Съединените американски щати", написа той в Truth Social.

Държавният секретар Рубио разговаря с репортери в Ню Делхи по време на дипломатическо посещение в Индия.

"Мисля, че може би има вероятност през следващите няколко часа светът да получи добри новини", заяви Рубио пред медиите.

Той добави, че е постигнат "значителен" напредък в мирните преговори с Иран, но предупреди, че това не е "окончателен" напредък. Рубио повтори, че Иран никога не може да притежава ядрено оръжие и че Ормузкият проток трябва да бъде отворен за глобален морски трафик, без Техеран да начислява такси за безопасно преминаване.

"През последните 48 часа постигнахме известен напредък, работейки с нашите партньори в региона на Персийския залив по план, който в крайна сметка - ако успее - би могъл да ни остави не само с напълно отворен пролив, но и с решаване на някои от ключовите неща, които са в основата на амбициите на Иран за ядрени оръжия в миналото", обясни той, цитиран от The Guardian.

Какво включва споразумението?

Източници са съобщили на Reuters, че предложената рамка за мир ще се разгърне на три етапа: официално прекратяване на войната, разрешаване на кризата в Ормузкия проток и стартиране на 30-дневен прозорец за преговори по по-широко споразумение, което може да бъде удължено.

Двама пакистански източника са съобщили на информационната агенция, че според предложения меморандум протокът ще бъде отворен веднага след като САЩ вдигнат блокадата си. Марко Рубио заяви, че ако очертанията бъдат договорени, това ще означава "напълно отворени проливи" и "без такси".

Свързаната с Корпуса на гвардейците на ислямската революция информационна агенция Тасним заяви, че всякакви промени в навигацията през Ормузкия проток са обвързани с изпълнението на други ангажименти от страна на САЩ. Тя също така заяви, че някои ирански средства, които са замразени в световен мащаб като част от санкциите, трябва да бъдат освободени в първата фаза на сделката.

Един от пакистанските източници заяви, че ако САЩ приемат меморандума, по-нататъшни разговори могат да се проведат след края на мюсюлманския празник Ейд следващия петък.

Как реагира Израел?

Според NY Times, израелското правителство е публикувало първия си отговор на потенциалната сделка между САЩ и Иран. В писмено изявление, дадено на журналисти, неназован израелски служител заяви, че Бенямин Нетаняху е обсъдил споразумението с Доналд Тръмп снощи по телефона.

NY Times съобщава, че служителят е описал сделката като първоначално разбирателство относно повторното отваряне на Ормузкия проток, което би довело до по-нататъшни преговори за окончателно споразумение.

Служителят заяви, че Нетаняху е дал ясно да се разбере на Тръмп, че Израел няма да бъде ограничен в отговора на "всички заплахи", включително през границата в Ливан.

Твърди се, че Нетаняху всъщност иска да възобнови войната срещу Иран, за да намали допълнително военните способности на страната и да продължи атаките срещу нейната инфраструктура.

Доналд Тръмп, чиито рейтинги в социологическите проучвания в САЩ са пострадали заради изключително непопулярната война, изглежда по-заинтересован от постигането на споразумение с Техеран, въпреки че многократно е заявявал, че ще възобнови атаките, ако не може да бъде постигнато такова споразумение, и често прави противоречиви изявления.

Иран заяви, че прекратяването на войната на Израел срещу Ливан трябва да бъде част от всяко споразумение с Вашингтон.