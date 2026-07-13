Само три години затвор за смъртта на млада жена в Бегово

Пловдивският окръжен съд осъди мъж на три години затвор за причиняване по непредпазливост на смъртта на млада жена в село Бегово, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Съдът го призна за виновен, че на 11 септември 2020 г. в пловдивското село е убил жената по непредпазливост. Наложеното наказание е три години лишаване от свобода, които трябва да бъдат изтърпени при първоначален общ режим.

Подсъдимият беше оправдан по обвинението, че умишлено е умъртвил жената, както и че деянието е извършено в условията на домашно насилие и с користна цел.

Съдът го осъди да плати на две от пострадалите лица по 25 000 евро обезщетение за претърпени неимуществени вреди, заедно със законната лихва от 11 септември 2020 г. до окончателното изплащане на сумите.

Исковете им за разликата до пълния предявен размер от по 102 258,38 евро, или 200 000 лева, бяха отхвърлени като неоснователни и недоказани.

Със същата присъда мъжът трябва да плати на други две пострадали лица по 12 500 евро обезщетение за претърпени неимуществени вреди, също със законната лихва от датата на инцидента до окончателното изплащане.

Съдът отхвърли останалата част от исковете им до пълния предявен размер от по 40 903 евро, или 80 000 лева, като неоснователна и недоказана.

Присъдата не е окончателна и може да бъде протестирана и обжалвана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив, пише БТА.