Зад кулисите на последната мисия на Линдзи Греъм: спасяването на Украйна

Ден преди спасителните екипи да пристигнат в дома на сенатор Линдзи Греъм в Капитол Хил в събота вечер, републиканецът от Южна Каролина направи това, което щеше да се окаже последното му публично появяване, застанал пред манастира „Св. Михаил“ със златния купол в Киев.

Греъм, който месеци наред настояваше за приемането на закон за санкции, който според него и други щеше да принуди Русия най-накрая да сложи край на четиригодишната си агресия срещу Украйна, описа този момент като възможност да мобилизира подкрепата на САЩ и други световни сили, за да се сложи край на конфликта, пише WSJ.

Греъм, който имаше лични отношения с президента Тръмп, прекара последните си дни в ролята на влиятелен политически брокер в САЩ, която бе определила голяма част от кариерата му: срещаше се с чуждестранни лидери, настояваше за агресивна външна политика на САЩ и планираше да участва в неделните сутрешни телевизионни новинарски предавания.

Когато Греъм кацна в събота във Вашингтон, колегите му казаха, че е бил уморен, но въодушевен след вихрушката от срещи в Европа и Украйна. Той беше прекарал 71-вия си рожден ден на път, окрилен от срещата на върха на НАТО в Турция, където Тръмп похвали алианса и подкрепи Украйна.

Най-важното беше, че преработената версия на законопроекта за санкциите срещу Русия изглеждаше най-накрая да е спечелила подкрепата на Белия дом.

"Това е голяма работа – всички се справихме добре", каза Греъм на сенатор Ричард Блументал.

Няколко часа по-късно Греъм беше обявен за мъртъв.

Греъм започна пътуването си миналата седмица в Анкара, Турция, за среща на върха на Организацията на Северноатлантическия договор. Той беше човек с мисия.

От повече от година Греъм настояваше както пред Конгреса, така и пред Белия дом да подкрепят законопроекта за санкции срещу Русия, в изготвянето на който той беше участвал, и чиято цел беше да затегне икономическата примка около Москва заради войната ѝ в Украйна. С Тръмп, някои от членовете на кабинета му и европейските лидери, събрани на срещата на върха на НАТО, Греъм видя решаващ момент да си осигури подкрепа за по-строги санкции.

Месеци наред той лобираше пред президента да се присъедини към инициативата, като работеше на фона на провалилите се опити за сключване на мирно споразумение и опитите на Тръмп да установи контакт с руския президент Владимир Путин. Усилията на Греъм понякога поставяха Конгреса, контролиран от републиканците и в голяма степен проукраински настроен, в противоречие с Тръмп и преговорния екип на президента. Променливият подход на Тръмп към Украйна и НАТО държеше Конгреса и съюзниците на САЩ в напрежение.

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Докато десетки президенти и премиери се стичаха в Анкара за срещата на върха, Греъм и малка група други американски законодатели се срещнаха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Настроението беше напрегнато, тъй като съюзниците чакаха да чуят какво ще каже Тръмп. Президентът от месеци критикуваше страните членки за това, че не са помогнали на САЩ с войната в Иран.

Греъм години наред се бореше срещу скритото течение на изолационизъм в своята Републиканска партия, първо като гласовит противник на Тръмп, а по-късно като един от най-големите поддръжници на президента. Той изигра ключова роля в убеждаването на Тръмп по време на първия му мандат да се откаже от плановете за изтегляне на американските войски от Сирия, управлявана по това време от Башар ал-Асад, който по-късно беше свален от власт.

Шараа искаше САЩ да отменят всички санкции от ерата на Асад, за да помогнат за стабилизиране на нестабилния политически преход на страната му и за възстановяване на опустошената от войната икономика. Греъм, който отдавна споделяше скептицизма на Израел към новото сирийско правителство, представляваше решаващ глас за премахване на останалите санкции.

След срещата с Шараа Греъм изрази значителна промяна в тона, заявявайки, че новият сирийски лидер заслужава възможност да възстанови страната. Той призова Израел да преосмисли собствения си скептицизъм към правителството на Шараа. Промяната предизвика вълни в арабските медии, подчертавайки огромното влияние на законодателя от Южна Каролина върху външната политика на САЩ.

Същия следобед Тръмп проведе своя собствена среща със Зеленски. Президентът похвали Украйна за бойните ѝ умения и предложи нови пътища за военно сътрудничество на САЩ, предполагайки, че стратегията на Украйна за поразяване на цели дълбоко в руска територия би могла по-бързо да доведе до край на войната.

Коментарите на Тръмп, поразителен обрат от антагонистичната среща на президента със Зеленски миналата година, предизвикаха въздишки на облекчение от украински официални лица и съюзници от НАТО.

Законодатели и европейски официални лица на срещата на върха, размишлявайки върху смъртта на Греъм, заявиха, че топлата среща между Тръмп и Зеленски е потвърдила стратегията на сенатора да играе дългосрочна игра, като се застъпва за Украйна зад кулисите, въпреки колебанията на президента между проруски и проукраински възгледи.

В четвъртък Греъм замина от Анкара за 10-то си посещение в Украйна, откакто Русия започна инвазията си през 2022 г. С украинското въздушно пространство затворено, пътуването до Киев изискваше нощен влак от Полша, което отнемаше около 10 часа.

Греъм пристигна в Киев в момент от войната, белязан от засилени руски ракетни и дронови атаки срещу украински градове.

На бойните полета по-на изток, силите на Москва не бяха спечелили почти никаква територия, въпреки потресаващия брой жертви.

Когато Зеленски се срещна с Греъм в президентския му кабинет в петък, двамата си размениха усмивки и си стиснаха ръцете. Зеленски му пожела честит рожден ден и го попита как е.

Следобед Греъм посети производствено съоръжение, управлявано от SkyFall, украинска компания за отбранителни технологии, която от началото на войната се превърна в един от най-големите производители на дронове в страната. Вървейки по ярко осветен фабричен цех, Греъм огледа редици от тежки дронове-бомбардировачи Vampire – известни на руските войски като „Баба Яга“, на името на вещици от славянския фолклор – и по-малки дронове Shrike.

По-късно в петък Греъм се присъедини към колегите си, обявявайки, че са постигнали споразумение с администрацията на Тръмп да продължат напред с ревизирана версия на законопроекта за санкции срещу Русия. В Киев Греъм каза пред репортери, че сделката е била постигната 30 минути по-рано.

В събота Греъм се завърна във Вашингтон, като все още провеждаше разговори и изпращаше съобщения. Той се свърза с Тръмп и каза, че се чувства уморен, но добре след завръщането си от Киев, заяви президентът в неделя в предаването „Meet the Press“ по NBC.