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Мъж и жена остават в ареста по обвинение в трафик на 20-годишна

Те транспортирали младата жена с цел да бъде "използвана за развратни действия"

13.07.2026 | 18:52 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

30-годишен мъж и 41-годишна жена остават в ареста по обвинение, че са трафикирали 20-годишна жена, като са я принуждавали и незаконно ограничавали свободата ѝ. Решението е на Районния съд в Стара Загора.

Според прокуратурата двамата действали в съучастие между 7 и 14 февруари тази година в Пазарджик, София и Стара Загора. Те транспортирали младата жена с цел да бъде "използвана за развратни действия", независимо от съгласието ѝ, пише БТА.

Обвинението твърди, че тя е била подложена на принуда и противозаконно лишена от свобода, за да бъде ограничено свободното ѝ придвижване.

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Съдът е преценил, че по делото има достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че двамата са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност.

Магистратите са приели още, че при по-лека мярка съществува реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Окръжния съд в Стара Загора.

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