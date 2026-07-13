Тенденции при банските за лятото

Скоро официално посрещнахме астрономическото лято. Което значи, че е съвсем в реда на нещата вече да планираме морската ваканция. А най-важен за нея е банският костюм. С какви бански ще правите впечатление по плажовете през юли, август и септември? Вижте тенденциите, според "Harper's Bazaar".

Контрастни кантове

Идеално предложение за любителите на минимализма, които обаче искат нещо малко по-интересно от просто едноцветен бански без картинки, надписи и др. елементи. Става дума за цял бански или бански от 2 части в един цвят, който обаче е с тънки кантове в контрастен цвят. Например, черен бански с бели кантове. Или тъмносин бански с оранжеви кантове и връзки. Цял бял бански с червени кантове също е хит. Това е фин, малък детайл, който обаче веднага грабва вниманието.

С морски мотиви

Все пак, лято е, на море сме, нормално е плажното настроение да завладее не само маникюрите, но и самите бански костюми. Така че - няма да сбъркате, ако изберете бански с мотиви, вдъхновени от плажа, морето, океана. Независимо дали говорим за цял бански или половинки, нека по тях има миди, риби, делфини, морски звезди, палми, корали, вълни, рапани. Колкото повече такива елементи, толкова по-добре.

На точки

Едва ли сте изненадани. Принтовете напълно ни владеят още от 2025 г. и са тук и през цялата 2026 г. Влияят и на модата при банските. По-специално - принтът на точки е абсолютен хит за плажа и басейна. Сдобийте се с поне един бански, който е такъв. Може да са дребни точки върху бански от 2 части. Или пък цял бански с едри, големи точки. Този принт е модерен, игрив, прави ви кокетки и лъчезарни. Нека основният цвят и цветът на точките да са контрастни.

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