ЕС удари със санкции компании, следящи комуникациите в Русия

Съветът на ЕС наложи санкции на четири лица и пет организации заради нарушения на човешките права в Русия. Сред засегнатите е компанията собственик на руската социална мрежа VK, както и нейното дъщерно дружество, разработило основното руско приложение за размяна на съобщения Макс.

Според съобщението приложението е въведено паралелно със забраната на западните му аналози и е разработено под надзора на руската Федерална служба за сигурност. Макс е предварително инсталирано на всички мобилни устройства в Русия и разполага с широки възможности за проследяване, посочва Съветът на ЕС.

Компании, свързани със системи за наблюдение

Новите санкции обхващат още дружествата Цитадел, ВАС експертс и Норси-Транс. Те произвеждат, разработват и продават хардуер и софтуер, свързани с т.нар. Система за оперативни разследващи мерки.

Това е мрежа за наблюдение, използвана за контрол върху интернет и мобилните комуникации в Русия, включително за проследяване на телефонни разговори, имейли, текстови съобщения и активност в социалните мрежи.

Четиримата санкционирани заемат ръководни позиции в засегнатите организации. Те са определени като отговорни за подкрепата на тежки нарушения на човешките права, както и за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Русия.

Запори, забрана за финансиране и пътуване

С последното решение общо 98 лица и седем организации вече попадат под този санкционен режим на ЕС.

На всички включени в списъка се налага запор върху имуществото. На гражданите и дружествата от Европейския съюз е забранено да им предоставят финансови средства, а санкционираните физически лица нямат право да влизат или да преминават транзитно през територията на ЕС.

Съветът на ЕС припомня, че специалният санкционен режим срещу Русия заради нарушения на човешките права беше въведен през 2024 г. след смъртта на Алексей Навални.