Споразумението с Иран е “до голяма степен договорено”

Меморандум за разбирателство за мирното споразумение с Иран, който е “до голяма степен договорен”, ще отвори Ормузкия проток, каза снощи американският президент Доналд Тръмп, но иранската агенция Фарс по-късно опроверга това съобщение, съобщава Ройтерс.

Тръмп написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори протока - ключов воден път, чието затваряне преобърна световните енергийни пазари след началото на конфликта през февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран. Той не уточни какво друго ще бъде включено в споразумението.

“Финалните аспекти и подробности на споразумението в момента се обсъждат и ще бъдат обявени скоро”, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

По рано тази сутрин иранската агенция Фарс съобщи, че споразумението ще позволи на Иран да управлява Ормузкия проток и че твърденията на Тръмп за протока “не съответстват на реалността”.

Техеран заяви снощи, че работи по меморандум за разбирателство за прекратяване на войната, след като високопоставения ирански представител Асим Мунир се среща с началника на пакистанската армия.

Пакистанската армия заяви, че преговорите са довели до “окуражаващ“ напредък. Два пакистански източника, участващи в преговорите, посочиха, че сделката, която се договаря, е “достатъчно всеобхватна за прекратяване на войната“.

Три етапа

Източници съобщиха пред Ройтерс, че предложената рамка ще се разгърне в три етапа: формален край на войната, разрешаване на кризата в Ормузкия проток и стартиране на 30-дневен прозорец за преговори за по-широко споразумение - срок, който може да бъде удължен.

Представител на пакистанската страна каза, че ако САЩ приемат меморандума, по-нататъшните разговори могат да бъдат проведени след края на религиозния празник Курбан байрам в петък.

Американският президент, одобрението към когото беше засегнато от въздействието на войната върху цените на енергията за американските потребители, каза в петък, че няма да присъства на сватбата на сина си през уикенда, като посочи Иран сред причините за решението си да остане във Вашингтон.

Тръмп е провел телефонни разговори с лидери от Саудитска Арабия, Катар, Египет, ОАЕ, Йордания, Турция и Пакистан. Aгенция Axios съобщи, че лидерите на мюсюлманските страни са окуражили Тръмп да се съгласи с рамката.

Друг разговор с израелския премиер Бенямин Нетанхяу протече “много добре”, написа Тръмп.

Контрол на протока

Техеран настоява за контрол върху протока, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и отмяна на санкциите върху продажбите на ирански петрол.

Командващият пакистанската армия Мунир в събота беше в Техеран за разговори с главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи. Галибаф заяви, че иранските въоръжени сили са възстановили способностите си по време на примирието и че ако САЩ "безразсъдно подновят войната“, последиците ще бъдат "по-силни и по-тежки“ от началото на конфликта.

Въпреки седмиците на сражения Иран е запазил запасите си от обогатен почти до оръжеен клас уран, както и ракетния си арсенал, дроновия си капацитет и мрежата си от съюзнически въоръжени групировки. / БТА